Potrivit tradiției, în această zi nu se lucrează, nu se spală și nu se fac munci ale câmpului. totuși, există și multe alte tradiții și obiceiuri mai puțin știute. Acestea se țin cu sfințenie de bătrâni, însă odată cu trecea timpului au încetat să mai fie transmise din generație în generație. Astfel tot mai puține persoane ajung să le cunoască și să le respecte în continuare.

Unul dintre cele mai vechi obiceiuri neștiute este acela de a duce la biserică, spre sfințire, mere, pere, castraveți și struguri. Aceste fructe se împart celor flămânzi și săraci, copiilor și bătrânilor. Fructele se împart în amintirea sufletelor plecate dintre cei vii și nu numai. Pachete cu struguri și pâine caldă se împart și pentru bunăstarea familiei, pentru liniște în casă și pentru spor la toate activitățile pe care le întreprindem.

Poate toată lumea știe că este bine să postești în această zi, însă puâini sunt cei care știu că este ideal să ținem post negru și să consumăm doar o turtă de mălai sau grâu. Acest obicei se ține în special pentru sănătate și iertarea păcatelor. Încă din seara de dinaintea sărbătorii nu se mai consumă nimic, decât apă, până ziua de după Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Este absolut interzis în această zi de mare sărbătoare să consumi vin roșu, pentru că această băutură reprezintă sângele Sfântului Ioan, dar și al Mântuitorului Iisus care suferă în această zi tragică pentru cel care i-a prevestit venirea în lume. Și varza este interzisă pentru consum, doarece pe această legumă s-ar fi tăiat capul sfântului. Nici fructele rotunde nu sunt permise azi deoarece simbolizează forma capului care a fost tăiat.

Nu se taie cu cuțitul, tot din respect pentru marea sărbătoare a creștinilor, așa că poți găsi prin casă alte unele cu care împarți în două fructele sau legumele, potrivit sursei.