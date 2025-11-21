”Astăzi, de ziua mea, am hotărât să fac un cadou românilor și în special bucureștenilor și vreau să le transmit că nu e vorba de dezbinare, ci de unitate, pentru că toți suntem români și atunci eu consider că e nevoie să ne unim când vine vorba de această chestie ce se numește popor român.

Îmi anunț retragerea din candidatură în favoarea doamnei Anca Alexandrescu și în favoarea poporului român, că despre asta e vorba, despre noi toți. Voi continua lupta pentru ca tinerii din ziua de azi să nu ajungă așa cum am ajuns eu, din păcate, într-o situație de viață mai diferită.

Singura pretenție pe care o am de la dumneavoastră (n.r. Anca Alexandrescu), indiferent de ce se întâmplă, este să nu îi lăsați pe cei amărâți pentru că ei sunt românii ăia care nu au avut șansă, care nu au cum să zbiere, vocile le sunt oprite și pe care sistemul și Guvernul român nu a dat doi bani, timp de 35 de ani.

Eu am văzut multe chestii în viața asta și cel mai tare m-a doborât neputința. Unele zone din țara asta și din București sunt imaginea neputinței. Adică, eu știu că unele blocuri sunt frumos anvelopate, dar înăuntru sunt familii care o duc greu, care suferă.

Sunt fântâni arteziene pe lângă care oamenii merg triști. Pe mine nu mă bucură să calc pe un pavaj de două milioane de euro când nu am bani să îmi dau copii la școală. Întotdeauna am dat sărăcia cu sclipici”, a declarat Makaveli.