Suveraniștii de la AUR îl fac praf pe Ilie Bolojan pentru comportamentul de la congresul UDMR: Slugă până la capăt

dan tanasa
Alianța pentru Unirea Românilor – AUR îl critică vehement pe Ilie Bolojan pentru ceea ce consideră a fi o atitudine servilă în timpul Congresului UDMR. Mai precis, este vorba despre controversatul moment în care s-a intonat imnului Ținutului Secuiesc.

Deputatul AUR Dan Tănasă, purtătorul de cuvânt al AUR, a transmis un mesaj acid pe platforma X: „Bolojan, drepți la intonarea imnului Ținutului Secuiesc. Slugă până la capăt!”, referindu-se la momentul în care șeful guvernului României ar fi stat în poziție de drepți în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc.

 

Intonarea controversatului imn a marcat un moment tensionat, liderul PSD Sorin Grindeanu părăsind sala, în timp ce Ilie Bolojan a rămas alături de premierul Ungariei, Viktor Orban. De altfel, n-a fost singurul gest de servilism al șefului guvernului României.

 