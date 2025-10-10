Deputatul AUR Dan Tănasă, purtătorul de cuvânt al AUR, a transmis un mesaj acid pe platforma X: „Bolojan, drepți la intonarea imnului Ținutului Secuiesc. Slugă până la capăt!”, referindu-se la momentul în care șeful guvernului României ar fi stat în poziție de drepți în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc.

Intonarea controversatului imn a marcat un moment tensionat, liderul PSD Sorin Grindeanu părăsind sala, în timp ce Ilie Bolojan a rămas alături de premierul Ungariei, Viktor Orban. De altfel, n-a fost singurul gest de servilism al șefului guvernului României.