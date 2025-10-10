Deputatul AUR Dan Tănasă, purtătorul de cuvânt al AUR, a transmis un mesaj acid pe platforma X: „Bolojan, drepți la intonarea imnului Ținutului Secuiesc. Slugă până la capăt!”, referindu-se la momentul în care șeful guvernului României ar fi stat în poziție de drepți în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc.
Bolojan, drepți la intonarea imnului ținutului secuiesc. Slugă până la capăt!— Dan Tanasă (@Dan_Tanasa) October 10, 2025
Imaginile zilei. Sorin Grindeanu pleacă de la Congresul UDMR la intonarea imnului Ținutului Secuiesc. Ce a făcut Ilie Bolojan -VIDEO
Intonarea controversatului imn a marcat un moment tensionat, liderul PSD Sorin Grindeanu părăsind sala, în timp ce Ilie Bolojan a rămas alături de premierul Ungariei, Viktor Orban. De altfel, n-a fost singurul gest de servilism al șefului guvernului României.