Este vorba de acuzatii de abuz in serviciu. Surse din institutie sustin ca mai multe persoane din conducere sunt nemultumite de felul in care a fost depusa aceasta contestatie si acuza ca a fost depusa in secret la ordinul lui Marcel Ciolacu.

Aceleasi surse sustin ca Renate Weber ar fi fost oficial in concediu de odihna intre 4 si 15 noiembrie, dar s-ar fi intors special pe data de 6 noiembrie ca sa depuna aceasta contestatie la solicitarea liderului social democrat, si asta in speranta ca va mai obtine un mandat anul viitor.

Sunt acuzatii grave care vin in momentul de fata pe aceasta tema, pentru ca acum proiectul este blocat la Curtea Constitutionala. Magistratii au termen sa se pronunte pana pe data de 17 decembrie. Aceasta inseamna ca sunt sanse foarte mici ca proiectul sa treaca anul acesta.

Daca CCR se pronunta impotriva proiectului, asa cum se asteapta majoritatea analistilor politici, acesta se va intoarce in Parlament, iar asta inseamna o tergiversare pentru pensionarii militari, care asteapta sa se rezolve toate aceste inechitati.

