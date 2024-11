Printre angajamentele sale, Trump a promis deportarea în masă a migranților fără acte și a solicitanților de azil, precum și o reformare a serviciului public, a cărei natură îngrijorează unii observatori, și impunerea de tarife controversate asupra Chinei.

Asasinarea președintelui John F. Kennedy, în Dallas, pe 22 noiembrie 1963, a captat atenția publicului american timp de decenii, chiar și după ce Comisia Warren a concluzionat că Lee Harvey Oswald a acționat singur. Misterul în jurul dezechilibrului din anchetă și speculațiile referitoare la existența altor criminali sau la implicarea CIA, Cubei și Uniunii Sovietice au alimentat teorii ale conspirației persistente, conform dailymail.co.uk.

În 1992, a fost adoptată o lege care stipula că toate documentele legate de asasinat trebuie să fie accesibile publicului până în 2017, an în care Trump ocupa funcția de președinte. Aproximativ 320.000 de dosare ar fi trebuit să fie dezvăluite, dar legea a permis oficialilor să amâne unele dintre ele, din motive de confidențialitate și securitate națională. Trump a amânat publicarea anumitor documente până în 2021 din aceleași motive, iar Joe Biden a întârziat din nou divulgarea acestor fișiere.

Cu toate acestea, după ce a primit sprijinul lui Robert F. Kennedy Jr., nepotul lui JFK, Trump s-a angajat să facă publice toate celelalte documente și a promis că acest lucru se va întâmpla „la începutul” președinției sale.

„Acesta este un omagiu în onoarea lui Bobby. Voi înființa o nouă comisie prezidențială independentă privind tentativele de asasinat, iar aceasta va avea sarcina de a face publice toate documentele rămase referitoare la asasinarea președintelui John F. Kennedy", a declarat el la un miting în Phoenix în august.

RFK Jr crede că CIA a fost implicată în asasinarea unchiului său și dorește ca dosarele să fie făcute publice pentru a dovedi acest lucru.

Trump a declarat că noua comisie va investiga toate tentativele de asasinat prezidențiale, inclusiv pe a sa. El și-a reiterat planul de a face publice documentele JFK într-un podcast cu personalitatea de dreapta Lex Fridman, pe 3 septembrie.

"De asemenea, mă presează cu privire la Kennedy, și am publicat o mulțime, dar au venit oameni la mine și m-au rugat să nu o fac. Dar voi face asta foarte devreme. Kennedy este interesant pentru că este de acum mulți ani. Ei fac asta și pentru pericol, pentru că pune în pericol anumiți oameni, etc etc", declară acesta.

Trump a declarat anterior că a primit o mulțime de împotriviri în eforturile sale de a declasifica dosarele când era președinte.

Gerald Posner, care a scris în 1993 cartea Case Closed despre asasinarea lui Kennedy, a declarat că nu era atât de sigur că Trump va merge până la capăt.

„Ați avut ocazia să o faceți, ați spus că o veți face și nu ați făcut-o. Acum, cu sprijinul lui RFK Jr, poate că este un quid pro quo, și poate că de data aceasta chiar o va face", a declarat el pentru Washington Post.

Trump susține că întrebarea care i se pune cel mai des despre perioada în care a fost în funcție este ce a învățat despre contactul cu extratereștrii.

El a fost întrebat în podcastul Fridman dacă ar ajuta Pentagonul să publice mai multe imagini (cu OZN-uri), despre care mulți oameni susțin că sunt disponibile.

„Oh, da, sigur, voi face asta. Aș face asta. Mi-ar plăcea să fac asta. Trebuie să fac asta", a răspuns el.

Comentariul lui Trump, împreună cu istoricul său de a da crezare teoriilor OZN, a stârnit entuziasm cu privire la ceea ce va expune el.

Nick Pope, „expert" în OZN-uri, a afirmat că există o „mare posibilitate ca anul viitor să fie publicate informații bombă despre OZN-uri".

„Este furtuna perfectă: un președinte nonconformist, populist, aflat la al doilea mandat și - prin urmare - care nu se află în curs de realegere", a declarat el pentru The Mirror.

"Pentru cei din comunitatea OZN care cred că a existat o conspirație de zeci de ani pentru a ascunde adevărul despre o prezență extraterestră, Trump în al doilea său mandat oferă cea mai bună speranță de a împinge înapoi împotriva Deep State și de a oferi Disclosure. Cred că Trump privește subiectul în același mod în care privește dosarele JFK, în care, dacă există informații strict secrete care încă sunt reținute, acestea ar trebui să fie declasificate și publicate".

Trump a afirmat în mai multe rânduri că piloții militari americani i-au împărtășit observații OZN pe care nu le-au putut explica.

"M-am întâlnit cu piloți... nu sunt conspirativi, nu sunt nebuni, și îmi spun povești că au văzut lucruri pe care nu le-ați crede", a declarat el în iunie.

Trump a adăugat că, deși OZN-urile observate „ar putea fi" drone sau baloane spion chinezești, el a rămas influențat de relatările martorilor oculari ale piloților de vânătoare cu care a vorbit.

Mulți fani ai lui Trump, inclusiv Elon Musk, doresc ca acesta să facă publice toate documentele referitoare la ancheta miliardarului Jeffrey Epstein, traficant sexual de copii.

Epstein, care s-a sinucis în detenție, a fost cunoscut pentru că a transportat cu avionul numeroși prieteni bogați pe insula sa privată din Caraibe, Little Saint James, unde unii dintre aceștia au comis abuze sexuale asupra unor minori. Miliardarul era recunoscut pentru conexiunile sale cu multe personalități din Hollywood, politică și afaceri, iar numeroși americani sunt interesați să afle în ce măsură aceștia au fost implicați în activitățile sale.

Anul trecut, au fost dezvăluite documente dintr-un proces de defăimare în care apărea Virginia Roberts, una dintre presupusele sale victime, în 2015, dar până în prezent, nicio personalitate de renume nu a fost acuzată.

Există speculații despre o așa-zisă „listă de clienți,” dar nu a fost niciodată confirmată existența acesteia. Trump a fost întrebat despre documentele legate de Epstein în timpul podcastului lui Fridman, inclusiv dacă ar putea fi făcută publică presupusa "listă de clienți".

