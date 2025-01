Traducerile recente au dezvăluit detalii surprinzătoare, cum ar fi furtul unui obiect în timpul șederii sale în cazarma rusăți. Pe măsură ce informațiile continuă să fie traduse, imaginea pe care o conturează jurnalul lui Gyong Hong Jong devine tot mai complexă, oferind o fereastră asupra realităților din spatele frontului.

„Cât timp eram în cazarmă, crezând că nu mă vede nimeni, am băgat ceva în buzunar ce aparținea rușilor. Am greșit când nu am ascultat de ordinul comandantului meu și am furat ceva ce aparține altei țări.

Nu voi mai fura niciodată lucrurile altora. Voi avansa eroi pe câmpul de luptă și voi distruge inamicul.”, scria soldatul în jurnalul său.

La finalul lunii trecute, forțele ucrainene au găsit notițe și desene despre tactici de contracarare a dronelor, dar și o pagină de jurnal, potrivit postărilor pe platforma X a Forțelor de Operațiuni Speciale.

„Am crescut învățând în mod autentic sub protecția partidului generos, am primit mai multă dragoste decât am realizat și nu am înțeles prețul plătit pentru fericirea mea.

Apărarea patriei este o datorie sacră a fiecărui cetățean și cea mai înaltă misiune.

Deoarece nu pot fi fericit decât în prezența patriei mele, eu, îmbrăcat în uniformă revoluționară pentru a-l proteja pe stimatul Tovarăș Comandant Suprem, am comis o infracțiune foarte gravă încercând să-l protejez , chiar dacă asta a însemnat trădarea...

... dragostea Partidului care m-a acceptat și m-a îndrumat.

Păcatul pe care l-am comis (...) mi-a deschis calea spre renaștere. Mă voi alătura primelor linii ale frontului ale acestei operațiuni și îmi voi sacrifica viața. Voi urma necondiționat ordinele tovarășului comandant suprem (Kim Jong-un)...

Voi arăta lumii curajul și sacrificiul de sine al Forțelor Speciale Roșii numite după Kim Jong-un. Și voi câștiga această bătălie, mă voi întoarce acasă și împlini cererea Partidului-Mamă”, a povestit Gyong Hong Jong în jurnal.

Rusia a făcut eforturi pentru a masca identitatea adevărată a soldaților nord-coreeni, furnizându-le documente false ce conțin nume și locuri de naștere rusești. De exemplu, soldatul care avea în posesie carnetul de însemnări ar fi originar din Republica Tuva, situată în sudul Siberiei.

