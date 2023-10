Abdullah al II-lea a avertizat comunitatea internaţională „că nu există o soluţie militară pentru securitatea Israelului”, ci doar pace şi „soluţia celor două state” în vechea Palestină.

Preşedintele Autorităţii palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat la rândul său palestinienii nu vor pleca, ci vor rămâne pe pământul lor.

„Nu vom pleca niciodată, nu vom părăsi niciodată pământurile noastre (…) Şi vom rezista până la capăt”, a transmis Abbas în discursul său.

Conflict Israel-Hamas. Liderii occidentali și cei din lumea arabă se reunesc la summit-ul de la Cairo - Zi CRUCIALĂ după două săptămâni de război

Occidentul pune presiuni pe Israel să amâne invazia in Fâsia Gaza pentru a salva cât mai mulți ostatici. De altfel, Hamas a eliberat primii ostatici luați după atacul sangeros din Irael, în urma unor negocieri cruciale. Astăzi va avea loc primul summit de pace care ar putea schimba soarta războiului. În continuare liderii occidentali și cei din lumea arabă vor încerca obțină pacea în urma întâlnirii de la Cairo. De cealaltă parte, armata are toate planurile pregătite și poate acționa în orice moment. Biden și Netanyahu au vorbit din nou la telefon despre o posibilă încetare a focului, iar liderul de la Casa Albă a invocat din nou că Israelul are dreptul să se apere.

Statele Unite și liderii europeni încearcă să convingă Israelul să amâne invazia terestră pentru a elibera toți ostaticii.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene spune că încearcă să salveze persoanele răpite, în același timp susține că operațiunile de lichidare a liderilor teroriști continuă la foc automat. Un agent superior al Hamas a fost ucis în urma bombardamentelor, transmite armata israeliană.