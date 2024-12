Anca Alexandrescu: Eu am vorbit cu dumneavoastra mai devreme si mi-ati povestit ce s-a intamplat in aceasta seara cu sotul dumneavoastra. As vrea sa povestiti si public. Ce s-a intamplat, de ce a fost luat si mai ales daca intentiona sa fuga din tara

Elena Sechila: Sotul meu a fost ridicat cu un mare tam tam de data aceasta, cu mascati, cu dube, sa creeze un oarecare efect, ma gandesc, si a fost dus la Parchetul General

Anca Alexandrescu: De unde l-au ridicat, pentru ca e foarte important. Pe surse ni s etransmitea ca a fost ridicat de pe aeroport.

Elena Sechila: Nu, a fost ridicat de undeva din nordul capitalei, venea catre centru. Nu a fost ridicat din aeroport, el intr-adevar trebuia sa plece la ora 6 dimineata, avea bilet de avion spre Ciad, deci Ciad, un Congo, in Africa

Anca Alexandrescu: De ce pleca in Ciad, doamna Sechila?

Elena Sechila: Eugen lucreaza in Ciad de un an si aproape jumatate, are un contract acolo, ofera consiliere in securitate, este civil, nu este militar, nu este mercenar. Trebuia sa plece pe data de 5 decembrie, dar avand in vedere tensiunile create si-a amanat biletul de avion.

Anca Alexandrescu: Deci putea sa plece bine mersi pe 5 decembrie inainte sa fie evenimentele pe 7. Dumneavoastra mi-ati trimis si un bilet de avion care a fost cumparat pe 27 noiembrie pentru 13 decembrie, adica pentru maine dimineata la ora 6.

Elena Sechila: Da

Anca Alexandrescu: Deci nu intentiona sa fuga. Biletul a fost cumparat mult inainte si vad ca intoarcerea era pe 25 ianuarie 2025

Elena Sechila: Da, el sta 35 de zile acolo, 35 de zile acasa. Asa este contractul

Anca Alexandrescu: Si asta face de un an si ceva?

Elena Sechila: Din 23 august 2023, mai exact

Anca Alexandrescu: Atunci de ce l-au ridicat, puteti sa ne spuneti?

Elena Sechila: Da, pot sa va spun, pentru ca a ajuns acasa de putin timp. Este vorba de un dosar fabricat de ceva timp, din ce ne dam noi seama, in baza legii 217/2015, si spune asa, nu o sa va citesc tot, ca nu are sens: „La data de 3.07.2021, numitul Eugen Sechila a construit si amplasat pe raza comunei Radovan, judetul Calarasi, in vecinatatea primariei o troita din lemn, in memoria lui Horatiu Pascal, decedat la data de 14.07.2020. Troita mentionata are incorporat in partea inferioara simbolul asociatiei miscarilor legionare si fasciste care au activat in perioda interbelica”

Anca Alexandrescu: Stati un pic. Adica l-au ridicat in seara asta in trafic pentru o troita pe care a contruit-o in anul 2021 in Calarasi? Acum trei ani de zile? Si acum si-au dat seama ca acea troita are insemnele unei asociatii legionare?

Elena Sechila: Exact

Anca Alexandrescu: Si pentru asta i-au dat control judiciar 60 de zile?

Elena Secila: Exact. Va mai citesc un paragraf: „De asemenea, din investigatiile efectuate in cauza s-a stabilit ca in perioada 13.02.2017 pana in prezent, pe profilul personal de pe platforma online de socializare Facebook utilizeaza o imagine ce reprezinta intr-o forma stilizata chipul lui Corneliu Zelea Codreanu. In aceasi perioada a utilizat si alte simboluri legionare, respectiv tricoul pe care era imprimat chipul stilizat lui Corneliu Zelea Codreanu si insigne cu insemne legionare”. Vreau sa va spun asa: Eugen, de multi ani, nu-si mai acceseaza pagina de Facebook. Nu mai stie parola, iar el poate sa priemasca tag-uri.

Anca Alexandrescu: E vorba de postari din 2017 si acum si-au dat seama ce publica pe pagina din 2017?

Elena Sechila: Eu m-am uitat pe pagina de Facebook si nu am gasit acea imagine. Am gasit poze cu noio de la diverse evenimente si comemorari dar aveam tricouri cu bunicul meu, cu chipul bunicului meu, Gogu Puiu, care a condus rezistenta anticomunista din Dobrogea.

Noi, de aproximativ o saptamana, noi locuind la tara in comuna Berceni. Si stiti cum e la tara, vecinii se cunosc intre ei, stie fiecare ce masina are vecinul. Noi am avut timp de o saptamana o masina pe care nu a recunoscut-o absolut nimeni, o masina care a fost amplasata in mod strategic in apropierea casei noastre. Eu nu am nicio problema, pot sta linistiti sa asculte sa intercepteze ce vor, noi nu avem nimic de ascuns, dar cresdeti ca este normal ca banul public sa se duca intr-o astfel de directie, care se aseamana cu politia politica ce se facea inainte de 89?

Anca Alexandrescu: Dar perchezitii v-au facut?

Elena Sechila: Inca nu.

Permiteti-mi sa adaug. Bunica mea era insarcinata in 4 luni cand a fost luata de securitate si a trecut prin cele mai dure anchete. Deci eu sunt in confortul casei mele, chiar nu am de ce sa ma plang. Mama mea este nascuta in regim de detentie si a stat in inchisoare un an si patru luni.

