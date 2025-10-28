Donald Trump și-a încheiat turul din Asia cu Japonia, aliat istoric al SUA. Pe parcursul vizitei sale, liderul de la Washington a fost însoțit de nouă șefă de guvern din Tokyo. Cei doi au zburat împreună cu elicopterul prezidențial către un portavion american staționat la o bază navală din Japonia.

Primit cu aplauze și urale de militarii americani, Donald Trump a ținut un discurs în fața acestora.

”Toți campionii. SUA, SUA, SUA!”, a declarat Donald Trump.

La finalul discursului, Donald Trump a făcut dansul său emblematic.

”Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii, Dumnezeu să binecuvânteze forțele navale”, a mai spus liderul de la Casa Albă.

Donald Trump nu a plecat din Japonia fără să semneze un acord economic cu șefa guvernului. În urma acestuia, conducerea de la Tokyo s-a angajat să investească peste 500 de miliarde de dolari în Statele Unite.