Volodimir Zelenski a declarat: "Am reiterat acest lucru tuturor liderilor europeni. Le-am spus că nu vom lupta zeci de ani, dar că trebuie să demonstrați că veți putea oferi sprijin financiar stabil Ucrainei pentru o anumită perioadă de timp".

Declarația vine în contextul în care situația de pe front nu este una favorabilă Ucrainei. Președintele Zelenski a recunoscut că forțele ruse au intrat într-un oraș din estul țării pe care încearcă să-l captureze de un an.

"Aproximativ 200 de ruși sunt staționați acolo în diferite locații, putem vedea asta de pe drone", a transmis acesta.