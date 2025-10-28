Zelenski îl contrazice pe Trump: ”Mai luptăm 2-3 ani”. Președintele Ucrainei cere sprijin Europei

Declarație șocantă făcută de Volodimir Zelenski. În ciuda eforturilor continue ale lui Donald Trump de a obține pacea în Ucraina, liderul de la Kiev vorbește despre continuarea războiului. Potrivit acestuia, Ucraina are nevoie de sprijinul Europei ca să lupte împotriva Rusiei încă doi sau trei ani. 

Volodimir Zelenski a declarat: "Am reiterat acest lucru tuturor liderilor europeni. Le-am spus că nu vom lupta zeci de ani, dar că trebuie să demonstrați că veți putea oferi sprijin financiar stabil Ucrainei pentru o anumită perioadă de timp".

Declarația vine în contextul în care situația de pe front nu este una favorabilă Ucrainei. Președintele Zelenski a recunoscut că forțele ruse au intrat într-un oraș din estul țării pe care încearcă să-l captureze de un an. 

"Aproximativ 200 de ruși sunt staționați acolo în diferite locații, putem vedea asta de pe drone", a transmis acesta. 