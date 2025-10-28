UPDATE 23:45 - Un atac cu drone rusești a avariat instalațiile de gaze din Ucraina

Un atac cu drone rusești a avariat instalațiile de gaze din regiunea Poltava, Ucraina, a declarat șeful companiei energetice de stat Naftogaz, potrivit presei locale.

Potrivit lui, Rusia a lovit sectorul energetic ucrainean pe tot parcursul iernilor de război, dar anul acesta Moscova și-a concentrat atacurile asupra instalațiilor de gaze ale țării.

De asemenea, localitatea Tarasivka, din regiunea Dnipropetrovsk, se confruntă cu atacuri rusești continue care au distrus locuințe, au blocat serviciile esențiale și au forțat aproape toți locuitorii să părăsească această comunitate aflată pe linia frontului, scrie Mezha.

Alimentarea cu energie electrică este instabilă de mai bine de două luni, iar singurul magazin din zonă s-a închis din cauza bombardamentelor continue.

UPDATE 20:15 - Ucraina va începe din noiembrie exporturi limitate de armament

Ucraina intenționează să înceapă în noiembrie exporturi limitate de armament, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

Într-o ședință cu o echipă guvernamentală, șeful statului a ordonat creșterea în continuare a producției de drone și a încercat să asigure acoperirea din producția internă a circa 50% din necesarul de arme și muniții al armatei ucrainene.

UPDATE 19:00 - Ministrul italian al Apărării: Kievul nu va putea recupera teritoriile pierdute

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a declarat, marți, că Ucraina nu are nicio speranță de a recâștiga vreodată Crimeea și teritoriile pe care le-a pierdut în fața Rusiei de la invazia din 2022, transmite agenția de presă italiană ANSA.

”Recâștigarea teritoriilor pierdute în 2014 și după februarie 2022 este considerată acum imposibilă de toată lumea”, a spus Crosetto într-un interviu acordat jurnalistului veteran Bruno Vespa pentru noua sa carte ”Finimondo”, din care casele de editură Mondadori și Rai Libri au publicat extrase înainte de apariție.

”Rusia nu va renunța niciodată la ele și Ucraina nu va avea puterea să le recâștige singură, nici măcar cu ajutorul nostru. Putin nu poate nici el da înapoi pentru că a schimbat Constituția, declarând teritoriile ocupate ca fiind practic \" rusești \" și, prin urmare, s-a pus într-o poziție în care nu poate negocia”, a explicat oficialul italian.

Totodată, ministrul a deplâns faptul că mulți italieni au fost influențați de propaganda și dezinformarea ruse.

”Italieni de bună credință au fost corupți de Rusia. (...) Rusia ne atacă deja cu un război hibrid, la nivel cognitiv. Fără ca noi, cetățeni obișnuiți, să observăm, propaganda sa a pătruns în creierul și formarea culturală a atâtor oameni, dirijându-i printr-o utilizare sofisticată a instrumentelor sociale și a altor instrumente informaționale, printr-o infiltrare științifică și, de asemenea, prin infiltrarea clasică via corupție”, a atenționat Crosetto.

UPDATE 18:10 - Premierul ungar speră ca țara sa să poată fi exceptată de la sancțiunile impuse de Trump gazului rusesc

Premierul ungar Viktor Orban speră că președintele american Donald Trump va excepta Ungaria de la sancțiunile asupra importurilor de petrol și gaz din Rusia, a relatat cotidianul italian La Repubblica, ceea ce a provocat critici din partea echipei șefului executivului de la Budapesta, transmite marți DPA.

”Mă voi afla în curând la Washington pentru a discuta despre asta cu președintele Trump”, a declarat Orban pentru pentru publicația italiană.

Oficialul a menționat că dorește să discute despre modul în care poate fi creat un ”sistem durabil”pentru Ungaria, care depinde masiv de petrolul și gazul rusești.

La Repubblica a scris că Viktor Orban a spus că sancțiunile anunțate săptămâna trecută de Donald Trump contra marilor companii petroliere rusești sunt o greșeală. Totuși, Balazs Orban, consilierul politic al premierului ungar, a dezmințit afirmația și a acuzat cotidianul italian că l-a citat greșit pe Viktor Orban.

UPDATE 17:00 - SUA exclud Rosneft Germania de la sancţiunile împotriva Rusiei

Guvernul SUA a furnizat o asigurare scrisă că activitatea din Germania a companiei ruse Rosneft va fi scutită de noile sancţiuni energetice, deoarece activele sale nu mai sunt sub controlul Rusiei, a declarat marţi pentru Reuters ministrul german al economiei, Katherina Reiche.

Șefa econimiei germane a spus că Statele Unite au transmis Berlinului luni seară o „scrisoare de asigurare”, recunoscând că operaţiunile Rosneft din Germania au fost complet separate de compania-mamă rusă.

Germania solicitase clarificări din partea Washingtonului după ce administraţia preşedintelui Donald Trump a introdus sancţiuni care interzic băncilor şi clienţilor occidentali să colaboreze cu firmele ruseşti listate la bursă.

UPDATE 16:30 - Kremlinul avertizează că va distruge trupele străine aflate pe linia frontului în Ucraina

Kremlinul a transmis, marți, că trupele ruse aud în mod constant limbi străine vorbite printre cei care luptă pentru Ucraina pe linia frontului și a avertizat că îi va distruge, potrivit SkyNews.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut aceste declarații ca răspuns la o întrebare referitoare la un raport al agenției ruse de informații externe SVR, conform căruia Franța se pregătește să trimită un contingent militar de 2.000 de soldați și ofițeri în Ucraina.

De asemenea, el a afirmat că Rusia nu poate evalua progresul negocierilor de pace cu Ucraina, deoarece Kievul le-a suspendat și nu este dispus să răspundă la întrebările adresate de Moscova.

UPDATE 12:33 - Zelenski: Rusia ar putea plăti până la 5 miliarde de dolari din cauza sancțiunilor impuse de SUA companiilor Lukoil și Rosneft

Unii dintre aliații Kievului estimează că pierderile industriei petroliere ruse provocate de sancțiunile impuse de SUA împotriva companiilor Lukoil și Rosneft s-ar putea ridica la aproximativ 5 miliarde de dolari pe lună, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în declarații făcute presei. Președintele ucrainean a mai apreciat că Ucraina are nevoie de ajutorul Europei pentru încă doi sau trei ani de luptă împotriva Rusiei, relatează EFE și AFP.

„Considerăm că aceste sancţiuni le vor reduce profiturile cu cel puţin 5 miliarde de dolari pe lună”, a declarat Zelenski, când a fost întrebat despre efectele primelor măsuri economice decise de actuala administraţie a preşedintelui american Donald Trump împotriva Rusiei.

UPDATE 11:00 - Ucraina anunță că a lovit două stații radar rusești și un lansator de rachete în Crimeea ocupată

Forțele armate ucrainene au confirmat că au efectuat, noaptea trecută, atacuri de precizie asupra unor obiective militare rusești în Crimeea, vizând două stații radar și o rampă de lansare pentru sistemul de rachete S-300. Operațiunea face parte dintr-o serie de acțiuni menite să degradeze capacitățile de apărare aeriană ale Rusiei în regiunea ocupată.

Potrivit Ministerului ucrainean al Apărării (HUR), țintele au fost distruse. Atacul a vizat zona Sevastopol, un punct strategic pentru desfășurarea forțelor ruse în Crimeea, anunță Kyiv Independent.

UPDATE 9:00 - Ucraina va extinde aria geografică a atacurilor cu rază lungă de acţiune asupra Rusiei

Statul Major al Armatei ucrainene a stabilit sarcini pentru extinderea ariei geografice a atacurilor cu rază lungă de acţiune ale forţelor de apărare ale Ucrainei, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski pe Facebook, potrivit Ukrinform.

La şedinţă au participat producătorii de arme şi toţi cei responsabili de utilizarea acestora. Tema principală a fost capacitatea Ucrainei de a aplica ceea ce Zelenski a numit „sancţiuni de lungă distanţă” împotriva Rusiei. Participanţii au analizat eficacitatea atacurilor de lungă distanţă ale forţelor de apărare într-o perioadă specifică.

UPDATE 7:30 - ONU acuză Rusia că folosește drone pentru a hărțui civili și a-i alunga din locuințe

Un nou raport al Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) susține că forțele ruse folosesc drone nu doar în scopuri militare, ci și pentru a intimida și forța civilii ucraineni să-și părăsească locuințele din zonele aflate aproape de linia frontului.

Potrivit documentului, tacticile includ zboruri repetate deasupra satelor, lansarea de muniție explozivă și supravegherea constantă, ceea ce creează un climat de teroare, scrie Kyiv Independent..