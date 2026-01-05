Schimbarea, ordonată de președintele Donald Trump și implementată sub secretarul Robert F. Kennedy Jr., aliniază recomandările americane cu cele din țări precum Danemarca.

Detalii ale noii scheme

Vaccinurile rămase obligatorii pentru toți copiii includ cele împotriva difteriei, tetanosului, pertussisului, Haemophilus influenzae tip b, bolii pneumococice, poliomielitei, rujeolei, oreionului, rubeolei, HPV (o singură doză) și variceliei.

Vaccinurile pentru meningită, hepatită A și B, dengue și virusul sincițial respirator (RSV) vor fi recomandate doar grupurilor de risc ridicat, iar cele pentru rotavirus, COVID-19 și gripă vor urma principiul „deciziei clinice partajate” cu părinții.

Președintele Trump a emis un ordin în decembrie pentru evaluarea programului în comparație cu țări dezvoltate, criticând schema anterioară ca fiind excesivă.

Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru scepticismul său față de vaccinuri, a accelerat reformele, ignorând parțial comitetul consultativ CDC.

Experții în sănătate publică avertizează că modificările vor crea confuzie în cabinetele pediatrilor și vor reduce ratele de vaccinare, crescând riscul de epidemii. Vaccinurile rămân acoperite gratuit de programele federale de asigurări, dar părinții vor avea mai multă libertate de alegere.