CNN relatează că proiectul de lege a fost susținut de 60 de senatori, în timp ce 40 au votat împotrivă. Documentul asigură finanțarea activităților guvernamentale până la data de 30 ianuarie 2026.

Următorul pas este revenirea proiectului în Camera Reprezentanților, unde urmează să fie semnat de președintele Donald Trump. Procesul de aprobare ar putea dura câteva zile. Trump a confirmat că redeschiderea guvernului este iminentă, declarând: „Veți afla foarte curând”, potrivit declarației liderului de la Casa Albă.

Un record negativ pentru administrația americană

Blocajul a început pe 1 octombrie și a devenit cel mai lung din istoria Statelor Unite, depășind recordul anterior de 35 de zile, înregistrat în primul mandat al lui Trump, în ianuarie 2019. În ultimele săptămâni, Congresul a fost blocat în negocieri tensionate privind finanțarea serviciilor guvernamentale. Democrații au insistat să fie păstrate subvențiile pentru Obamacare și au respins orice reducere a programului de asigurări de sănătate Medicaid, în timp ce republicanii nu au cedat pe acest subiect.

Promisiuni pentru democrați și sprijin pentru angajații afectați

În schimbul încheierii blocajului, liderul majorității din Senat, John Thune, le-a promis democraților un vot în decembrie privind extinderea beneficiilor de sănătate. Totodată, acordul prevede repunerea în funcție și despăgubirea angajaților federali care au fost trimiși acasă pe durata suspendării activității. Din 1 octombrie, aproape 1,5 milioane de angajați guvernamentali și militari au fost fie concediați temporar, fie obligați să lucreze fără plată.

Costuri uriașe pentru economia americană

Economiștii estimează că blocajul a generat pierderi de aproximativ 10 până la 30 de miliarde de dolari pe săptămână. Din cauza închiderii guvernului, familiile angajaților publici au cheltuit mai puțin, iar lipsa plăților a afectat grav contractanții guvernamentali. Impactul nu s-a resimțit doar pe teritoriul american. Baze militare din Europa au fost și ele afectate, în special cele din Italia și Portugalia, unde mii de angajați locali nu și-au mai primit salariile, potrivit Associated Press.

