Donald Trump face valuri pe scena internațională. Președintele american a decis să acorde Ungariei o scutire de la sancțiunile privind importurile de petrol și gaze rusești. O adevărată victorie pentru premierul Viktor Orban, care de luni critică presiunile occidentale asupra relațiilor energetice cu Moscova.

Decizia vine într-un moment cheie pentru Europa. Recent, Uniunea Europeană a stabilit oficial că până la finalul anului 2027 toate statele membre trebuie să renunțe complet la gazele naturale rusești. O măsură care marchează o nouă etapă în strategia de reducere a dependenței energetice de Rusia și de consolidare a securității energetice europene.

Așadar, în timp ce Bruxelles accelerează tranziția către surse alternative, Budapesta primește undă verde de la Washington să continue importurile din Rusia, o decizie care ridică semne de întrebare părivind unitatea transatlantică și modul în care vor fi aplicate noile reguli europene în regiune.

Pentru moment, Viktor Orban obține o victorie diplomatică importantă, dar și una care testează coeziune dintre aliații occidentali, într-o perioadă în care energia rămâne una dintre cele mai sensibile arme geopolitice.