Denumirea Air Force One se aplică oricărei aeronave care îl transportă pe președintele SUA, însă actualul model, VC-25A Boeing 747-200B, ascunde o fortăreață tehnologică. Avionul are autonomie impresionantă, capacitate de realimentare în zbor și un sistem de comunicații criptat, care permite președintelui să conducă țara chiar și în mijlocul oceanului.

Mini spital la bord

Cea mai spectaculoasă facilitate este suita medicală, considerată de oficiali drept o sală de operații complet funcțională. La bord se află permanent un medic, aparatură pentru monitorizarea semnelor vitale, truse chirurgicale și provizii pentru situații extreme. Practic, președintele este în siguranță chiar și dacă apare o criză medicală în timpul zborului.

Trump și germofobia sa

Donald Trump, cunoscut pentru obsesia sa legendară față de igienă, a beneficiat pe deplin de aceste măsuri. Obsedat de curățenie, fostul președinte evita să dea mâna, folosea constant dezinfectant și nu suporta ideea de a atinge obiecte utilizate de alții. În cartea sa The Art of the Comeback, Trump scria: „Sunt un mic germofob. Nu-mi place să dau mâna, mai ales cu doctorii. Știu prea bine ce pot transporta”.

Scandal la Washington pe tema trupelor din România. Retragerea trupelor americane stârnește furie în Congres

Scaramucci și injecția în zbor

La bordul Air Force One, unde fiecare centimetru e controlat și aerul este filtrat special, s-a întâmplat o scenă memorabilă. Anthony Scaramucci, fost director de comunicare al lui Trump, a povestit că în timpul unui zbor oficial s-a plâns de dureri în gât. Trump s-a panicat la gândul unei viroze și i-ar fi spus: „Du-te imediat la doctor și fă-ți o injecție!” Medicul de bord i-a administrat penicilină și cortizon, pentru ca președintele să fie sigur că nimeni nu-i aduce microbi în apropiere. „M-am simțit ca un copil dus cu forța la doctor”, a glumit ulterior Scaramucci.

Viitorul Air Force One

În 2025, Air Force One operează în continuare pe baza modelului VC-25A, însă Forțele Aeriene se pregătesc să-l înlocuiască cu VC-25B, un Boeing 747 modernizat. Noul avion va avea comunicații avansate, protecție împotriva atacurilor cibernetice și o unitate medicală îmbunătățită, practic un spital zburător la standarde NASA.

Protocol strict la bord

Între injecții, gel antibacterian și spații dezinfectate la milimetru, Donald Trump rămâne fidel reputației sale de germofob. Episodul cu Scaramucci arată că, la bordul Air Force One, niciun strănut nu trece neobservat, iar protocolul medical și igienic este respectat în detaliu.

Trump îi laudă de români în fața lui Viktor Orban, invitat la Casa Albă; Bolojan și Nicușor privesc la TV. Ce a spus Trump despre retragerea trupelor