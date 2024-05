Unul dintre cele mai cunoscute mituri legate de pisici este acela că au 9 vieți. În realitate, felinele trăiesc un număr limitat de ani, iar cercetătorii au stabilit care este speranța medie de viață pentru aceste animale de companie. Câți ani trăiește pisica, în funcție de rasă și de gen.

Știința a stabilit: câți ani trăiește pisica

Pisicile sunt unele dintre cele mai simpatice animale de companie. Posesorii de feline le oferă grijă și atenție și speră să le aibă alături cât mai mulți ani sau chiar mai multe vieți, dacă este să nu luăm după mitul cu cele 9 vieți ale pisicii. O cercetare recentă a stabilit câți ani poate trăi, în medie, o felină.

Potrivit oamenilor de știință, speranța de viață este influențată de rasă, de condițiile de mediu și de îngrijire, dar în cazul tuturor speciilor, femelele de pisică trăiesc mai mult cu 1,3 ani decât motanii, în medie. O pisică de casă, îngrijită și deparazitată și cu o alimentație potrivită va trăi mai mult decât una maidaneză de exemplu, din punct de vedere statistic.

Care sunt cele mai longevive pisici din lume

Cele mai longevive pisici sunt birmanezele, având o speranță de viață de 14,4 ani, potrivit rezultatelor cercetării. Pe locul al doilea în clasament sunt corciturile, care trăiesc în medie 11,9 ani. Și siamezele au o speranță de viață de 11,7 ani. La polul opus, pisicile care trăiesc cel mai puțin sunt cele din rasa Sphynx, care au o medie de viață de 6,8 ani. Acestea sunt și cele mai sensibile, fiind predispuse la multe boli.

Cum se calculează vârsta pisicii

Pentru a ști câți ani are pisica, potrivit speciei ei, se calculează diferit. O lună de viață la pisici este echivalentul a 6 luni la om. Astfel, atunci când felina are 2 luni de viață, se consideră că are de fapt un an, calculat în timpul la care ne raportăm noi. Calculul este valabil pentru primul an de viață, astfel că la un an de la naștere, pisica va avea 24 de ani, în ani umani.

După primul an, se adaugă câte 4 ani pentru fiecare an care trece. Astfel, la 2 ani, pisica va avea 28 de ani și așa mai departe. Conform acestui calcul, dacă o pisică trăiește 15 ani, în ani umani, ea va avea, raportat la specia ei, 80 de ani.

