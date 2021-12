„Cercetatorii de la Universitatea Columbia au publicat un studiu destul de deprimant.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.14.472719v1

1. In primul rand, testarea serurilor de la convalescenti si vaccinati a demonstrat ca varianta omicron este puterninc rezistenta la neutralizare. Toate serurile de la vaccinati, indiferent de varianta de vaccin primita au prezentat reduceri dramatice ale capacitatii de neutralizare a omicron

2. In al doilea rand, evaluarea unui panel de 19 anticorpi monoclonali a relevat ca eficacitatea acestora este fie abolita sau puternic redusa. Sunt inclusi in aceasta categorie inclusiv anticorpii monoclonali comerciali aprobati pentru utilizarea in pacienti.

3. In al treilea rand, specialistii de la Columbia au identificat patru noi mutatii in domeniul spike al SARS-CoV-2 Omicron care sunt implicate in aceste rezistente dramatice.

Intrucat dacii liberi continua sa nu se vaccineze ca sa primeasca monoclonali in spital, acestea sunt paternurile de neutralizare de ctre anticorpii monoclonali comerciali. Ca sa stie ca daca ajung la spital dupa inghiorlaiala de sarbatori nu prea au la ce sa se astepte”, a spus virusulogul român stabilit în SUA.