Dovleacul plăcintar, prin textura sa catifelată și gustul dulceag, se combină perfect cu aromele calde de scorțișoară și nucșoară. Acest ștrudel oferă o explozie de arome specifice toamnei și sezonului rece. Poate fi savurat ca desert după masă sau gustare pe parcursul zilei, alături de ceai sau cafea.

Dovleacul plăcintar nu oferă doar gust deserturilor, ci și un plus de beneficii pentru sănătate. Este bogat în vitaminele A, C și E, având un conținut ridicat de betacaroten. Acesta susține sănătatea ochilor și sistemul imunitar. Este o sursă bună de fibre, ceea ce contribuie la o digestie sănătoasă. Are un conținut caloric scăzut, fiind ideal pentru diverse diete. În plus, dovleacul are antioxidanți care combat inflamația și contribuie la menținerea sănătății cardiovasculare.

Descoperă aici tot ce trebuie să știi despre dovleac și ce beneficii are pentru sănătate și cum îl poți integra în dieta zilnică. Mai jos poți urmări lista de ingrediente și pașii necesari preparării ștrudelului cu dovleac.

Ștrudel cu dovleac și scorțișoară – Ingrediente

500 g dovleac plăcintar curățat și răzuit

100 g zahăr (sau după gust)

1 linguriță scorțișoară măcinată

1/2 linguriță nucșoară măcinată (opțional)

1 pachet de foi de plăcintă (aproximativ 400 g)

50 g unt topit sau ulei (pentru uns)

1 lingură pesmet (opțional)

zahăr pudră pentru decor.

Rețeta ștrudelului cu dovleac – Mod de preparare

Tot ce ai de făcut pentru acest desert este să decongelezi aluatul, dacă folosești din cel congelat și să pregătești dovleacul.

Dar înainte de a executa acești pași preîncălzește cuptorul la 180 de grade Celsius și pregătește tava cuptorului pe care o tapetezi cu hârtie de copt.

Cum prepari ștrudel cu dovleac și scorțișoară

Secționează dovleacul în jumătăți sau sferturi, apoi îndepărtează semințele și nervurile din interior. Taie jumătățile de dovleac în felii și îndepărtează coaja, apoi răzuiește miezul.

Într-o tigaie, pune dovleacul răzuit împreună cu zahărul și caramelizează-l ușor timp de 5-7 minute, până când devine moale și începe să își lase sucul. Adaugă scorțișoara și nucșoara, amestecă pentru omogenizare, apoi lasă compoziția să se răcească.

