Streinu Cercel, despre evoluția pandemiei COVID-19 în România: "Virusul trebuie izolat, iar masca poate face diferența. La Balș nu există o persoană care să nu aibă nevoie de oxigen"

Cu acest prilej, Streinu Cercel a declarat "ca ceea ce au calculat specialistii si a declarat chiar si ministrul Sanatatii, se confirma si s-ar putea sa ajungem intr-un timp relativ scurt la 2000 cazuri pe zi".

"Astea sunt realitatile Romaniei. Nu am reusit, din pacate, sa tinem situatia sub control, desi am inceput cu dreptul. Acest lucru s-a intamplat insa peste tot in lume", a spus profesorul Cercel, dand ca exemplu Spania si Franta, dar si Elvetia, care vine din urma conform cifrelor raportate in ultima perioada.

La extremitatea cealalata - spune el - este China, tara care a inregistrat in ultimele 43 de zile doar cazuri de import, fapt ce demonstreaza "ca se poate, dar se poate cu disciplina".

"Masca este cea care va face diferenta. Masuile de igiena face diferenta. Inclusiv cand vorbim, daca ne aflam apriape de o persoana, ne putem infecta. Masca trebuie tinuta pe fata si sa acopere si nasul si gura", a afirmat managerul de la Matei Bals.

Referitor la protestul de astazi, din Capitala, impotriva purtarii mastii de protectie, Strinu Cercel a spus: "Democratia este acceptata pana acolo unde aduce atingere persoanei mele - aceasta este o regula esential in democratie. Noi avem insa o democratie inca tanara, desi au trecut atatia zeci de ani de la momentul acela. Unii ignora fenomenul. O vor face insa pana se imbolnavesc. Dupa cum se stie, Bucurestiul e suprasolicitat acum (spitatele -n.r.). Sa vedem unde vor gasi locuri sa se interneze. Pana acolo va merge inconstienta lor".

In ceea ce priveste locurile din spitale: "Institutul Matei Bals este plin ochi. Vin salvari, dupa salvari. Peste 50 de salvari au venit numai azi noapte. Suntem cu toate liniile de garda in poll position. Nu o vom mai putea duce asa mult timp, nu am mai avut sambete, duminici, suntem la foc continuu. Si nu ar fi asta o problema, ci ca nu mai ai loc unde sa primesti pacientii. Nu ai sursa de oxigen. A trebuit sa suplimentam la nivelul institutului sura de oxigen. La Blas nu exista o persoana care sa nu aiba nevoie de o sursa de oxigen si vorbim despre sute de cazuri!"

Despre testele fals pozitive, mediucl a spus ca aceste teste nu sunt fals pozitive. "Nu exista asa ceva. PCR poate sa dea cel putin fals negativ. Si aici proportia este foarte mica. Cand un test e pozitiv, e pozitiv de- adevaratelea. Nu e nicio eroare aici, ci doar o eroare mentala. Evolutia unei persoane pozitive e imprevizibila. Virusul e parsiv si evolueaza rapid. In decurs de minute, ore arputea avea nevoie de intubatie, de ATI. Le-as sugerea sa nu se joace cu virusul. Daca o fac, atunci sa si-l asume!"

Cat despre efectele infectarii cu COVID-19, Streinu Cecel a aratat ca acesta ataca in primul rand vasele de sange, respectiv intreaga economie a organismului, efectul cel mai vizibil fiind la nivelul plamanilor ca urmare a analizelor de tip RMN si a computerului tomograf (CT), cei mai predispusi la infectii severe fiind pacientii cu cormobiditati, cei cu obezitate, diabet sau boli de inima.

"Virusul face parte din familia coronavirusurilor, respectiv a infectiilor respiratorii usoare, dar a evoluat si s-a modificat. Daca vrem sa scapam de virus, trebuie sa il izolam. Pentru a face acest lucru, trebuie sa avem grija de noi. Puratea mastii tot timpul la iesirea din casa este o solutie, insa masca trebuie purtata corect, nu pe antebrat, ca un designer vestimentar. Spalatul pe maini cu apa si sapun sau folosirea dezinfectantilor atunci cand nu avem acces la apa si sapun este,d e asemena, o solutie. Lucuruile simple daca ar fi puse in practica in decurs de 6-8 saptamani am putea izola virusul. Sa va dau un exemplu, in Bucuresti sa-u inregistrat ieri171 cazuri, la Beijing - 0. Ce populatie are Beijingul si ce populatie are Bucurestiul? Este o problema de abordare", a declarat medicul.

Intrebat cand preconizeaza ca vom sacapa de COVID-19, Streinu Cercel a precizat ca initial mergea pe opinia exprimata si de catre alti specialisti, potrivit careia acesta ar disparea in doi ani. Acum este, insa, mai putin optimist si spune ca in 2023 am putea scapa de el: "Anthony Fauci spunea ca vom avea vaccin. Nu vom avea unul foarte curand si asta pentru ca va trebui creat unul care sa asigure vccinarea la nivel planetar pentru ca acesta este un virus pandemic care circula la nivelul intregii planete".

Vorbind despre vaccin, Cercel spune ca am putea avea gata unul la anul pe vremea asta, iar explicatia este simpla: "Pentru un nou virus gripal avem nevoie cam de 6 luni sa punem la punct un nou vaccin, stiind tot ce poate sa faca. Nu la fel stau lucrurile in cazul COVID-19, care capata noi proprietati prin mutatii. Orice modificare la nivel virusului face ca anticorpul sa nu mai fie functional, adica sa nu mai fie protector. Fiind un virus nou, are erori de copiere care se pierd, nu raman in structura, dar modificarile ajung sa fie pastrate in structura sa si se fac responsabile de agresivitatea bolii".

El a vorbit si despre infectia COVID la copii, respectiv despre cazul primului copil din Romania infectat cu coronavirus care se afla in prezent internat la ATI, reiterand ca, in mod normal, copiii fac forme usoare si doar un numar mic poate dezvolta forme mai grave.

"In cazul copiilor cu boala Kawasaki, pe primul plan e afectarea inimii. Acestea sunt insa exceptii. Exista o patologie a seriilor, dupa care lucrurile se linistesc si intra in zona de acalmie", a mai spus profesorul de la Bals, precizand cariscul potential de infectaare in cazul copiilor a crescut odata cu aglomeratia din scoli. "Este bine ca ministrul Sanatatii a declarat ca se vor lua masuri pentru a face loc la ATI pentru copii in contextul inceperii scolilor. Trebuie sa luam in calcul ca suntem nevoiti sa traim in contextul unei pandemii", a conchis acesta.