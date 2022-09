Preşedintele rus Vladimir Putin a ajuns marţi la manevre militare de marea anvergură la care participă mai multe ţări aliate Rusiei, inclusiv China, în Extremul Orient rus.

Vladimir Putin a ajuns marți dimineață la poligonul militar Sergheievski, unde participa la ”o reuniune cu uşile închise” cu ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu şi şeful Statului Major Valeri Gherasimov.

Putin has arrived in Vladivostok to observe the Vostok-2022 military drills and host the Eastern Economic Forum. "Guns AND butter"? He is going to spend two days here. pic.twitter.com/UP7OMyqBwi