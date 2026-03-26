Stivă de lemne cuprinsă de flăcări în localitatea giurgiuveană Băneasa. O casă, pusă în pericol: pompierii au intervenit rapid

Stivă de lemne cuprinsă de flăcări în localitatea giurgiuveană Băneasa. O casă, pusă în pericol: pompierii au intervenit rapid
Stivă de lemne cuprinsă de flăcări în localitatea giurgiuveană Băneasa. O casă, pusă în pericol: pompierii au intervenit rapid

Un foc în aer liber lăsat nesupravegheat a aprins o stivă de lemne într-o gospodărie din localitatea giurgiuveană Băneasa, punând în pericol locuința aflată în apropiere. Pompierii din cadrul ISU Giurgiu au intervenit rapid cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Ajunși la fața locului, pompierii au găsit aproximativ trei metri cubi de lemne de foc în flăcări, incendiul afectând și o parte dintre copacii din gospodărie. Flăcările riscau să se extindă către casă, însă pompierii au reușit să limiteze propagarea.

Imagine

Avertismentul ISU Giurgiu 

Reprezentanții ISU Giurgiu atrag atenția că folosirea focului deschis pentru arderea gunoaielor, deșeurilor sau altor materiale combustibile poate avea consecințe grave. Specialiștii avertizează că astfel de incendii se pot extinde rapid, mai ales în condiții de vânt, și pot pune în pericol locuințe, rețele electrice sau zone cu risc de explozie.