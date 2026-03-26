Chiar dacă eforturile de a reprezenta România într-o manieră elegantă au fost evidente, nu toată lumea a fost convinsă că rezultatul final a fost unul impecabil.

Branduri românești în prim-plan și apariții alături de lideri europeni

Administrația Prezidențială a făcut publice imagini de la eveniment, în care Mirabela Grădinaru apare inclusiv alături de Brigitte Macron. Ținutele purtate de aceasta au inclus și creații semnate de Irina Schrotter, un detaliu subliniat chiar de creatoarea de modă.

„Doamna Mirabela Grădinaru a ales să poarte și creații Irina Schrotter. Ne bucurăm să vedem produsele noastre purtate și apreciate într-un astfel de moment. Suntem bucuroși să fim alături de brandul Otilia Flonta, care a creat gențile. Vizibilitatea oferită brandurilor românești de către doamna Mirabela Grădinaru este un sprijin așteptat de zeci de ani de către antreprenorii români”, a menționat Irina Schrotter, pe conturile sociale.

Mirabela Grădinaru, alături de Brigitte Macron și de Olena Zelenska, la Summitul „Pregătind viitorul împreună”, organizat la Casa Albă

Verdict dur din partea stilistului Florin Burescu

Dincolo de aprecierile pentru promovarea designerilor români, stilistul vedetelor Florin Burescu a analizat în detaliu aparițiile Mirabelei Grădinaru și a tras concluzii mai puțin favorabile.

„Da, este, într-adevăr, o apariție mai bună, decât ne-a obișnuit de fiecare dată. Nu o felicit, sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit, nu numai să iei pe tine un costum bine croit și de calitate. Trebuie să fie atentă și la coafură, la machiaj, și la o postură anume.”

În opinia acestuia, problema nu ține de calitatea pieselor vestimentare, ci de modul în care acestea sunt purtate și integrate într-o apariție completă.

„Se vede clar că este stânjenită”

Critica devine și mai directă atunci când stilistul vorbește despre atitudinea și prezența scenică a partenerei președintelui României:

„Nu sunt haine rele, sunt purtate rău. Din punctul meu de vedere, ea mai are mult de lucru la a purta astfel de ținute, apreciez că a promovat ia românească, în lume, în America, deși contextul nu era cel mai potrivit. Sunt încă multe lucruri pe care trebuie să le pună la punct, în ceea ce o privește. Să învețe să poarte ea hainele, nu hainele să o poarte pe ea. Deși sunt croite corect, pe dimensiunile ei, se vede clar că este stânjenită”, spune Florin Burescu, exclusiv pentru Click!

Mesajul transmis pe scena internațională

Dincolo de discuțiile legate de stil, Mirabela Grădinaru a avut și o intervenție în cadrul summitului, unde a abordat tema siguranței copiilor în mediul online.

„Consider că această inițiativă este una foarte valoroasă, generând impuls, vizibilitate și un dinamism atât de necesar în acest domeniu. Printr-o abordare concertată și integrată, aștept cu interes să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține un impact tangibil în promovarea educației digitale, a practicilor sigure în mediul online și a alfabetizării media pentru copiii din întreaga lume”.

Ținutele Mirabelei Grădinaru, create de Irina Schrotter. Apariție cu elemente de IE la Washington