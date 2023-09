Potrivit stenogramelor din referatul procurorilor, Miruna Pascu îl acuză că nu a avut grijă de Vlad Pascu, îl dădea deseori afară din casă, sau îl lăsa singur în locuință. Mai mult, după ce drogatul din 2 Mai a ajuns în arest după teribilul accident, tatăl său ar fi plecat în excursie.

„- Eu sunt divorțată de 10 ani și l-am văzut pe Vlad în ultimii 5 ani, cred că 3 luni în total adunate. A preferat să stea cu dobitocul de tată-su.

- Eu nu știu nimic din anturajul lui Vlad. Că n-am avut acces la el, n-am avut, eu n-am știut de nimic, de nimic, de nimic, iar tata-su și-a pus palma pe fund și guess what, pe 24 august a plecat din țară… știi?

- Știi că l-a lăsat singur?

- Aham, cum l-a lăsat și înainte singur, că și înainte era tot singur în căsoiul ăla, cu bani de pe o zi pe alta să mănânce și altfel de experimente”, spune Miruna Pascu, conform stenogramelor DIICOT.

Discuții între Vlad Pascu și mama sa: „O să lucrez și la spălarea imaginii tale. O să plătesc un articol” - INTERCEPTĂRI din dosarul 2 mai

Mama drogatului vinovat de accidentul din 2 Mai îl acuză pe tatăl acestuia pentru comportamentul său față de Vlad Pascu:

„Înțelegi? Și în momentul în care iar s-a întâmplat ceva nasol, iarăși l-a părăsit, așa l-a părăsit toată viata, tu nu știi de câte ori l-a dat afara din casă, și venea cu bicicleta la mine și eu nu l-am dat niciodată afară din casă, I-am zis băi mamă stai aici, apucă-te de școală, apucă-te de cutare, l-am dus la meditații, o groază de chestii am făcut și după iar dădea tată-su două telefoane și iar îl lua înapoi, îi mai promitea că îi mai cumpără nu știu ce c***t... i-a fost foarte simplu lui Vlad să aleagă, întotdeauna, oricărui copil, îi e simplu, știi ce să aleagă? Să-i fie ușor.”

Miruna Pascu, arest preventiv pentru 30 de zile. De ce este acuzată mama șoferului drogat?

Alte stenograme dezvăluie un sialog dintre Miruna și Vlad Pascu:

Pascu Miruna: Deci, discuțiile cu taică-tu, mâine, nu-l mai acuza de nimic.

Vlad: Eu, o să-l sun și astăzi. O să-i dau un telefon dacă e. Gen să…

Pascu Miruna: Ok. O să se scuze, probabil de tot felul de c******i. Că se scuză, că se nu știu ce, că se nu știu cum. Pana mea. Că, stai să vezi, că era urmărit. Că n-avea haine, că nu putea să intre în casă. Că… C***t, mamă. Putea să stea în oraș și să-l trimită p-ăla să-i aducă haine. N-are legătură. N-are. Știi că s-a dus la excursia, la aia cu bărci. Păi, n-a avut nicio treabă. Aia la N-are nicio treabă, omul. Aseară, a venit x pe la el, au tras o băută.

Miruna Pascu mai acuză faptul că Mihai Pascu era un adevărat model pentru Vlad, în ciuda comportamentului său:

„Pascu Miruna: Ai ajuns pentru că ți-ai dorit întotdeauna să fii în centrul atenției lu taică-tu, să te aprecieze el. El fiind un rebel care nu pune preț pe morală și pe carte și pe educație, a zis că va pune preț că tu ești șmecher. Așa te-a învățat, să fii șmecher! Și ai intrat într-un club de așa ziși smecheri.”

Avocatul Mirunei Pascu invocă situația dramatică din familia șoferului drogat. Cum o apără pe femeia care voia să șantajeze martori?

În dimineața zilei de sâmbătă, 19 august, Vlad Pascu a accidentat mortal doi tineri pe drumul dinttre stațiunile 2 Mai și Vama Veche și a rănit alți trei. Tânărul de 19 ani se afla sub influența drogurilor, analizele ulterioare demonstrând că acesta consumase un cocktail de substante psihotice.

Decizia procurorilor DIICOT vine după ce Miruna Pascu a fost acuzată că a încercat să-și folosească influența să cumpere martorii din dosarul fiului său să nu mai facă declarații împotriva lu iVlad Pascu.

Miruna Pascu a fost reținută pentru 24 de ore și urmează procedura legală pentru a se solicita arestarea preventivă în acest caz, relatează Realitatea PLUS.

La audierea tatălui beizadelei drogate, Mihai Pascu a declarat că nu are nicio implicare in acest caz dar a recunoscut ca deține niște arme pentru care nu are niciun fel de documente legale.