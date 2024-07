CUM SE PREGĂTEA FUGA DIN ȚARĂ, HALUCINANT

Doru Trăilă: Fiți atenți ce facem: mâine mă lămuresc. Și într-o variantă de mijloc, facem cererea nu pe Abu Dhabi, că-i speriem. Șeic, familie regală, contracte... Pleacă domnul Hideg și nu mai vine înapoi.

Doru Trăilă: Ăăă... Așa. Deci, am vorbit, ăăă... Am discutat-o cu dumneavoastră, a zis că verifică săptămâna viitoare, întreabă dacă e ok. Și dacă o astfel de cerere ar avea, ăăă, șanse și... Asta aflăm, repet, undeva săptămâna viitoare, o să ne spună exact când și cum o depunem și o să vă zic eu dacă...

Cătălin Hideg: Da, da, da, ca să știu și eu ce am de făcut, că...

Cătălin Hideg: Momentan sunt într-o...

Doru Trăilă: Exact și vă sun. Imediat ce am ceva, vă sun și că spun cum procedăm, da?



Cătălin Hideg spune că propunerea lui Trăilă i s-a părut ciudată și crede că ajunseseră la disperare din cauza neplății banilor.

CUM SE PREGĂTEA FUGA DIN ȚARĂ, HALUCINANT

Doru Trăilă: Dar, dacă am organiza plecare și cerem acte pentru a pleca într-o țară europeană, n-ar fi mai ok?

Cătălin Hideg: Păi, și ce să facă ăștia...

Doru Trăilă: Nu vin ei aici?

Cătălin Hideg: Nu vin.

Doru Trăilă: Pe de altă parte, mi-e frică dacă noi cerem aprobare pe Paris și dumneavoastră luați avion din Paris, vă duceți acolo și se află... Ne facem...

Cătălin Hideg: ...mai rău. Eu de venit, oricum vin înapoi. Imaginați-vă, că nu am avut discuție. Dar e o teamă care, într-adevăr, eu... Știți cum e?

Doru Trăilă: Nu o poți controla. Pentru că e o chestie de răspundere în sistem.

Cătălin Hideg: Mi se pare, mi se pare...

Doru Trăilă: Ei, după aia o să dea cu subsemnatul, să explice de ce au dat „ok-ul” să plece când erau semne că pleacă, că nu mai vine înapoi. Mă înțelegeți ce vreau să spun?

SURSA: referat DNA

Cătălin Hideg le-a cerut ajutorul procurorilor după ce avocatul Trăilă a apelat la executorul judecătoresc și i-a pus poprire pe conturi pentru suma de peste 1,5 milioane de lei. Avocatul vrea să-și recupereze banii din contractul de consultanță. Deși tocmai acest contract face obiectul dosarului deschis de procurori.