STENOGRAME

Asistentul medical: Am comis-o, cumetre!

Prieten: Ce-ai pățit?

A.M.: Am… hărțuit o copilă d-asta de 16 ani, io n-am știut că are 16 ani!

Prieten: Ce ai făcut? Cum adică ai hărțuit-o?

A.M.: I-am…pus mâna pe ****, pe ****, am pupat-o….!

Prieten: Ei, da…? Faci caterincă!?

A.M.: Nu fac, mă!

Prieten: Dar cine-i copila aia, sau cum… Unde dracu ai…?

A.M.: O pacientă de-a mea, da’ n-ai fi zis că are 16 ani, ****

Aceasta este conversația halucinantă a unui asistent medical de la Spitalul 3 din Brăila care îi mărturisește prietenului său tot ce a făcut. Toate dezvăluirile le-a făcut la telefon.

Bărbatul de 36 de ani a negat tot însă în fața procurorilor. Acesta era acuzat încă din luna mai, însă nu erau probe la dosar.

STENOGRAME

A.M.: Ce să…, a venit alde ta-su, scandal, pe mine m-a băgat, mă bagă în comisie! (…)

Prieten: Ferească Dumnezeu! Și ce să întâmplă acuma?

A.M.: Ei, o să se facă notă explicativă, ce să se întâmple?

A.M.: 16 ani, frate. Dacă o vedeai cum arăta, cumetre…! (…) Doamne…, ce retardat sunt ****

Prieten: Cam da!

După o lună și jumătate, timp în care anchetatorii nu aveau decât declarațiile agresorului și ale victimei, bărbatul a fost reținut, iar apoi arestat preventiv.

Dosarul a ajuns în instanță la începutul acestei luni.



STENOGRAME

A.M.: Se trage sfârșitul la spital cumetre, gata! Da, până aci! Nu mai mă ține mult ăștia pe aicea!

Prieten: Cred… la câte trăznăi ai făcut pe acolo…!

A.M.: Ei trăznăi… Bine dracu că n-am apucat s-o *** sau să-i dau la ****, ceva!”

Asistentul medical s-a ales cu plângere penală pentru agresiune sexuală asupra minorilor. Bărbatul este căsătorit și are două fetițe.



Sursa stenogramelor: debraila.ro