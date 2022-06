„Noi suntem foarte hotarâți sa facem lucruri , am fost la guvernare. Tocmai asta a deranjat . Unii au spus ca am venit cu ranga să faceți reformă, să grăbiți lucrurile. Nu ,în România nu se poate atât de repede, trebuie mai lent, au spus sa mai asteptam 10-20 de ani să facem reforme, să se obișnuiască instituțiile, că sunt stresate. Nu merge. În Republica Moldova este o doamnă foarte hotărâtă, foarte fermă, care stie ce face, nu cu jumătăți de măsură. S-a dus și a reformat instituții din temelie, de la Curtea Constituțională până la Parchete”, a afirmat Stelian Ion, miercuri seară, la Legile Puterii.

Fostul ministru al Justiției din guvernul de coaliție USR-PNL-UDMR îl critică pe succesorul său - Cătălin Predoiu pentru stagnarea reformei în justiție.

„Acum a pus dl Cătălin Predoiu noile legi ale justitiei, le-a rasucit si s-a reintors la varianta de dinainte care îi convine lui și domnului Klaus Iohannis.

Am o parere proasta despre legile justiției, am asteptari mari. Putem face mai multe, avem nevoie de o justiție total independentă, fără jocuri de putere nici interne, nici externe. Era esentiala o reforma a CSM, esentiala în această arhitectură. Era esentiala corectarea numirii procurorilor de rang inalt, care dau tonul pe niște anchete corecte, pe dosare făcute temeinic, de la corupție până la criminalitatea organizată. Era un moment prielnic. Europa doar ca nu ne ruga. Ne forteaza in MCV și trebuie să facem aceste reforme.

Dl Predoiu se aliniază sistemului care spune că nu, nu vrem să ne reformăm acum, să nu facem schimbari bruste, e mai bine asa cum e. Nu e corect ce se intampla, ratam incă o șansă mare.

La ce vad acum , cu se aranjeaza puzzle-ul de putere, cu PSD care a inghițit PNL. Pot fuziona PSD și PNL, să facă un mare partid. De multe ori disputele sunt de fatada, altfel se inteleg pe alte aspecte.

Pe moment au această majoritate, cred ca vor forta trecerea rapida a acestor legi ale justitiei, am inteles ca in dezbatere sunt pana pe 1 iulie. Nu știu de ce i-a luat asa de mult modificarea unor articole, cele care nu-i conveneau președintelui, celor din CSM, îl putea face intr-o luna cel mult”, a criticat Stelian Ion felul în care au fost modificate legile justiției de actualul ministru și coaliția de guvernare.

„Sunt multe nereguli. E important să fim fim atenti cum se vor adopta. Nu faci legile ca sa le schimbi de pe o zi pe alta. Efectele le vom avea peste un an, doi , cinci.Noi am avut drafturi cu reforma CSM, Inspectia Judiciara, Poliția Judiciară, (...) și numirea procurorilor de rang inalt, erau validate și au fost analizate. Cel puțin numirile procurorilor de rang înalt a fost analizată de Comisia Europeană. În ultimul raport MCV a primit o notă foarte bună proiectul, dar a fost blocat in aprilie anul trecut. Sa vedem daca fac sesiunea extraordinara sa fie votate pe repede inainte aceste legi”, a concluzionat fostul ministru al justiției Stelian Ion, la Legile Puterii, cu Alexandra Păcuraru.