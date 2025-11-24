Mărturiile cutremurătoare ale Stegarului Dac, în direct la realitatea PLUS:

”Presiunile imense sunt din instanțe, nu de la pușcărie. Oamenii de acolo sunt niște funcționari publici, până la urmă, și nu au mare putere, doar să execute. Presiunea vine din instanțe, acolo se face dreptatea sau nedreptatea. Sunt foarte multe cazuri, am auzit în pușcărie, veneau oameni și mi se plângeau de ce nedreptăți li s-au făcut.

Nu poți să vezi adevărul ținând cont doar de o singură parte, ascultându-i doar pe ei, dar din ce spun, trebuie să fie măcar o parte de adevăr. Toți plângeau și sperau ca eu, culmea, să îi ajut să își facă dreptate ieșind de acolo și numele meu fiind cât de cât cunoscut și dacă ajung în platouri de televiziune să spun despre tragediile care li se întâmplă, sunt multe, justiția este problema fundamentală, lipsa de justiție, mai exact, din societatea noastră.

Asta se întâmplă din 90, hoardele de autohtoni care au furat în interesul străinilor, au făcut-o cu ajutorul justiției. Dacă justiția nu îi apăra, nu le ținea spatele, ei nu puteau să facă lucrul ăsta. Justiția este vinovata principală, dar, de fapt, în cele din urmă justiția suntem noi. Avem justiția pe care o merităm, când noi ne vom trezi în conștiință, cum spune președintele nostru legitim, atunci ei nu vor mai putea să facă asta, pur și simplu le va fi rușine, le va fi impozibil.

În justiție și în instituțiile statului vor sta oameni pe care îi merităm, așa cum au stat și până acum, oameni care ne ajută să ne trezim la realitate.

Cazul meu în justiție este o mascaradă, este un proces politic care o să dovedească până la urmă că oricare dintre noi suntem extrem de vulnerabili. Dacă eu cu așa, să zicem, cu notorietatea pe care o am și curajul pe care îl am, până la urmă, mi se întâmplă așa, cu filmări în direct, mărturii mincinoase, statul ticăloșit și eșuat poate să ne facă orice, oricât și oriunde.

Întrebat care sunt acuzațiile care i se aduc, Cezar Avrămuță a răspuns: ”Ultraj, primele acuzații. Unui jandarm i-am spus, bine, înconjurat fiind de alți 30 de jandarmi la Palatul Parlamentului, la una dintre intrări, vrând să circul pe trotuar, nu mi-au permis, ba mai mult, m-au îmbrâncit.

Deci mi-au lezat drepturile fundamentale fără niciun pic de rușine, și fără niciun pic de conștiință, și i-am spus unuia dintre ei: Ia mâna de pe mine că te plesnesc! Ăsta a fost ultrajul. Sărmanul jandarm, speriat de moarte, a făcut piș pe el, s-a dus la șeful lui: Ce mă fac șefule, că era să mă plesnească Stegarul Dac. Și a zis: Păi, fă-i plângere penală! Cum, un militar român, oameni buni.

De asta am spus, ministru acum este pentru mine, ministrul de Interne, i-am spus ministrul pampers pentru că forțându-i pe jandarmi să facă plângeri penale absurde îi face de rușine.

Atenție! Procurorul a reținut doar atât: Te plesnesc! Că i-am spus de două ori că îl plesnesc, deși i-am spus: Ia mâna de pe mine că te plesnesc. Sunt niște absurdități”, a declarat Cezar Avrămuță, la Realitatea PLUS.

Stegarul Dac susține că pentru aceste cuvinte, dar și pentru un alt incident cu un jandarm, a stat aproximativ șapte luni în închisoare.

”Două acuzații de ultraj. Încă una: l-am împins pe un jandarm, după ce în prealabil m-a împins el pe mine”, a mai spus acesta.

Cât despre motivul din spatele refuzului autorităților de a-i accepta cererile de eliberare, Avrămuță a menționat că ”sistemul trebuie să dea o lecție, sistemul trebuie să fie intransigent, pentru că știți, dacă un exemplu de ăsta reușește le vine și altora ideea să reușească.

Deci, ei trebuie să dea un exemplu ca nimeni să nu mai aibă curajul să mai vorbească despre dreptate, despre adevăr, despre probe în justiție. (...)Tribunalul este un templu al minciunii, asta a ajuns, și ca să își spele aceste păcate trebuie să înceapă să învețe legea. (...)Au refuzat ca să dea o lecție ca niciodată să nu creadă cineva că poate să se pună cu ei, chiar dacă are dreptate, chiar dacă nu are dreptate. O să vedeți cu doi martori pot să facă orice din oricine. Deci, pot să ne bage oricând la pușcărie, cu martori mincinoși, bineînțeles.

Dacă nu erau imaginile vă imaginați ce erau în stare să facă? Să spună că l-am omorât sau mai știu eu ce, deși era înconjurat unul de 30 de jandarmi și altul de alți 11 jandarmi, da? Să lăsăm timpul să curgă pentru că minciuna se grăbește, adevărul are răbdare”, a transmis stegarul.

Întrebat dacă a fost ținut în închisoare doar pentru că reprezenta o idee de suveranism și sistemul a vrut să dea drept exemplu, Cezar Avrămuță a răspuns: ”Exact! M-au luat, m-au dus la Obregia de 15 ori, m-au dus cu cătușele de zeci de ori, un abuz extraordinar, toți.

Norocul meu a fost că nu toate instituțiile sunt aservite. Aproape toții medicii pe care i-am găsit, dintr-o discuție foarte scurtă, de nici măcar vreun sfert de oră, mi-au dat drumul imediat.

Da, e conștient omul că își riscă viața urcându-se pe o macara, dar dacă își asumă ce putem face. Au încercat abuzuri peste tot. (..) A fost o înscenare ca să mă liniștească, dar, din păcate, nu au reușit decât să se pună într-o situație extraordinar de grea. Deci, dacă lupta cu MAI a fost pierdută de ei, nu puteau să mă oprească și atunci singura lor soluție a fost să mă bage la pușcărie.”