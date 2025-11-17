Ce a transmis Cezar Avramuță?

Stegarul dac, Cezar Avramuță, a spus ce pregătește sistemul pentru Călin Georgescu.

„Sistemul pregătește. Își face temele. Noi nu știm care sunt temele sistemului pentru că ele vin în plic de afară, de la americani, de la europeni, de unde sunt ele venite. Noi sperăm ca temele astea să influențate, de data asta, mai mult de voia lui Dumnezeu și de voia poporului. Poporul s-a pronunțat foarte clar în favoarea lui Călin Georgescu. Dacă e bun sau nu, rămâne de văzut.

Până la proba contrarie nu putem ști. Poate că și el e din același aluat cu cei care au fost 35 de ani la guvernare, dar poporul, parcă de data asta simte altfel. Să vedem ce va fi!”, a declarat stegarul dac - Cezar Avramuță, exclusiv la Realitatea PLUS

Ce spune stegarul dac despre influența sistemului în dosarul lui Călin Georgescu.

„Simțirea mea, ca să spun așa, este că sfârșitul se apropie. De un an de zile suntem mințiți în față. Nu a mai existat o astfel de minciună până acum. Să ni se spună că votul nostru nu are valoare. Votul întregului popor...s-a mai întâmplat la Sectorul 1, știm bine ce scandal, cu probe măsluite, văzute de o țară întreagă...luni de zile au fost pe televiziuni. Nu plătește nimeni, nu răspunde nimeni...dar, de data asta, o țară întreagă a fost furată în văzul tuturor cu o ridicolă justificare că au intervenit rușii.

Acum la Primăria Capitalei, probabil o să intervină extratereștrii dacă iese Anca Alexandrescu. Nu? Și alegerile se vor anula. Mascarada trebuie să înceteze. Este atât de limpede. Dumnezeu a aranjat lucrurile să fie atât de limpezi pentru că, altfel, ei puteau să cocoloșească, să ascundă...minciuna asta nu poate fi ascunsă. Noi așteptăm, în continuare, să ne vină probele, dovezile. Vorba Ceaușeștilor: `Arătați-ne dovada! `.

Votul nostru nu poate fi batjocorit. E valoarea fundamentală, valoarea supremă în stat, alegeri libere, democratice. Noi nu mai avem dreptul să votăm. Ce rost are votul nostru dacă el nu e băgat în seamă? Nu e băgat în seamă de sistem. E imposibil. Poporul așteaptă ca ei să vină cu dovezile. Așteptăm de un an de zile. Nu mai avem răbdare. Cât să așteptăm ca țara să fie condusă nelegal, nelegitim? Deci, lovitura de stat trebuie să înceteze. Acum, nu știu, ori justiția să se pronunțe, ori să intervină americanii, chinezii, rușii sau toți împreună...să revenim în legalitate...fără ca oamenii să aibă încredere în sistem, iar dacă în justiție nu mai au încredere, în alegeri libere nu mai au încredere, astea sunt falsificate pe față...ce mai poate fi? O crimă mai mare, un genocid, i-am zis eu „constituțional”. Ei trebuie să intre în legalitate. E doar părerea mea.”, a spus Cezar Avramuță.

Se teme sistemul de valul suveranist?

„Absolut, fără discuții! Deci, Anca Alexandrescu câștigă la pas, ca să zicem, așa... fără discuții. Eu aștept sondaje! Să se vadă că sunt limpede lucrurile. De fapt, ce fac partidele și sistemul? O lipsă de încredere totală. Populația nu mai are încredere absolut în ei. Credibilitatea lor este zero. Plus de asta, candidații lor sunt extrem de slabi. Anca Alexandrescu câștigă la pas, la vot. Dacă voturile ar fi numărate normal, dar noi știm că voturile nu sunt importante, ci cine numără voturile. Mai important, știm cu toții...cine anunță câștigătorul.”, a mărturisit stegarul dac.

Ce a pătimit Cezar Avramuță în 6 luni de arest?

„Aproape 7 luni am stat. Un abuz extraordinar. Eu cred că asta va fi o lecție foarte dură pentru justiția din România sau „injustiția”, cum îi zic eu. Această mascaradă perpetuă care este sub societatea românească. Toate instituțiile, toți ne facem...deci, o să vedeți ce abuzuri se fac în instituții, la pușcărie, da...peste tot...decât să bifeze că și-au făcut treaba. În acte pare că totul este minunat...în spatele gratiilor...când a venit și Avocatul Poporului și doamna președintă de la Comisia de abuzuri de la Camera Deputaților? Care a fost plângerea mea? Tratament inuman. Pușcăriașii, hoții, cum se numesc între ei unii și alții nu sunt tratați ca omenii. E ceva incredibil! Pur și simplu, asta este situația, asta este gândirea lor. După ce a auzit comandantul sectorului, în care eram eu, secției...a auzit asta. Imediat, a doua zi, se comporta cu noi cu domnul Avramuță, domnul Georgescu, domnul Ionescu. Pușcăriașii au devenit domni dintr-o dată.

Exact asta, o superficialitate. O pojghiță de adevăr care dacă te uiți puțin mai în spate e o minciună. Nu s-a schimbat nimic...decât la suprafață. Asta este reforma de 35 de ani. Totul trebuie să fie făcut temeinic!”, a încheiat stegarul dac, Cezar Avramuță.

