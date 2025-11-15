Cezar Avrămuță trebuia să părăsească penitenciarul Giurgiu, după ce magistrații au acceptat schimbarea măsurii arestului preventiv cu cea a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

În ședința din 13 noiembrie, magistrații de la Judecătoria Sectorului 4 au dispus plasarea lui Cezar Avrămuță sub control judiciar.

Pe durata acestei măsuri, Avrămuță nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul instanței și îi este interzis să se apropie de zona Palatului Parlamentului sau de sediul Serviciului Independent de Reţinere şi Arestare Preventivă, măsură impusă pentru a respecta restricțiile legale și pentru a asigura bunele desfășurări ale anchetei și ordinii publice.​

Instanța s-a pronunțat ca Avrămuță să facă prezența la judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată ori de câte ori este chemat, dar și să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinţei. Mai mult decât atât, Avrămuță trebuie să se prezinte la secţia de poliţie în raza căreia domiciliază, conform programului de supraveghere.

Judecătorii avertizează că orice abatere poate atrage revenirea imediată în arest. „În temeiul art. 215 alin. 3 C.proc.pen., atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”, se arată în încheiere.

De asemenea, Avrămuță nu are voie să participe adunări publice, proteste, manifestări sportive sau culturale pe perioada controlului judiciar, conform hotărârii Judecătoriei Sectorului 4. Totodată, conform hotărârii, „Stegarul Dac” nu are voie se să apropie de persoanele vătămate, părțile civile și martorii audiați în dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Avrămuță a fost eliberat, după ce și-a încălcat arestul la domiciliu în luna mai, tăindu-și brățara electronică de monitoririzare chiar în ziua alegerilor prezidențiale din 2025 și părăsind locuința. Ca urmare a acestei acțiuni, „Stegarul Dac” a fost reținut imediat de Poliție, fiind acuzat de evadare și distrugere,dar și de infracțiuni privind tulburarea ordinii și liniștii publice, violarea sediului profesional și ultraj.