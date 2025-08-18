Stegarul dac ar putea să fie eliberat astăzi sau ar putea primi arest la domiciliu, măsură cerută ultima dată, joi, când s-a prezentat la Tribunalul București, unde a avut loc procesul.
Avramuță a cerut să fie plasat în arest la domiciliu, asta pentru că mama lui a suferit un accident vascular cerebral și are nevoie de îngrijiri medicale.
Stegarul dac se află de aproape 3 luni în închisoare.
Decizia de astăzi va fi publicată în lipsă.
Stegarul dac află astăzi dacă scapă de arest: zi crucială la Tribunalul București
Astăzi are loc la Tribunalul București procesul stegarului dac. Protestatarul a fost arestat preventiv în urmă cu aproape 3 luni, după ce s-a urcat pe o schelă montată în Piața Universității și și-a tăiat brățara electronică montată de polițiști.
