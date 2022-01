Ştefan Duduianu, zis Lindon, de 26 de ani, este cercetat pentru tâlhărie şi şantaj și complicitate la șantaj într-un dosar ce vizează amenințarea mai multor cântăreți de manele. În urmă cu mai bine de un an a fugit în Anglia și a fost dat în urmărire internațională. Acum s-a hotărât să se predea, ca să-și dovedească nevinovăția - spune el.

„Mă duc să-mi fac check-in şi de asta am făcut live-ul, să vadă toată Poliţia Română. Să vadă că vin singur şi mă predau. Interpolul, toată lumea!. N-am facut nimic, nu ma simt vinovat. Am decis sa vin singur acasa. Daca ma simteam vinovat, nu mai veneam acasa”, declară interlopul într-o inregistrare făcută pe aeroportul din Birmingham, la plecarea din Marea Britanie.

Ștefan Duduianu a fost luat în primire de polițiști încă de la îmbarcarea în aeronavă, pe aeroportul din Birmingham și a fost adus sub escortă în țară. La Otopeni îl așteptau alți polițiști, dar și câțiva membri ai familiei.

„Vreau să fac și și eu un anunț către dl procuror al României și către dl ministru al Justiției. Mă simt nevinovat. Și stiu si am vazut totodata ca este foarte mare abuz in dosarul meu. Politia si mininistrul Justiției vreau sa ia atitudine in acest dosar. Sunt chiar nevinovat si chiar n-am facut nimic. Dacă eu ma simteam vinovat sau stiam ca am facut ceva, nu imi mai cumparam bilet sa vin acasa sau sa ma prezint singur. D-asta am decis sa vin acasa si sa ma prezint singur”, a mai declarat interlopul în înregistrarea live de pe aeroportul din Birmingham, potrivit Realitatea PLUS.

Ștefan Duduianu este cercetat în dosarul în care mai mulți maneliști îi acuză pe membrii clanului că i-ar fi obligat să cânte gratis la petreceri sau le dădeau bani ca să se lăude, iar la final le luau banii înapoi. Astfel de situații ar fi avut loc încă din anul 2015.