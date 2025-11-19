„Banii colectați în plus nu rămân în județ, ci sunt mutați la bugetul național pentru a acoperi deficitul creat de actuala guvernare, în timp ce localități precum Pătârlagele pierd resurse importante pentru investiții.”

Masura lovește direct în românii cu venituri mici. Avrămescu spune că decizia reprezintă „o povară uriașă” pentru pensionarii cu 1.500-1.800 de lei și „o bătaie de joc la adresa buzoienilor”.

Candidatul AUR îi provoacă pe parlamentarii locali să explice votul dat, reamintind că acesta poate fi verificat pe site-ul Camerei Deputaților. Avrămescu spune că 7 decembrie este momentul în care buzoienii pot schimba direcția: „Ori alegi pe cineva care îți ia banii, ori alegi dezvoltarea reală a județului.”