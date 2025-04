"Sigur ca, uitati, bratara este aici la locul ei. Ia uitati, bratara e la locul ei, da? Bratara magica, dacica, care imi da o putere inzecita. Mi-a inzecit puterea, adica live-ul meu acum sunt de 10 ori mai multi romani care stau sa asculte punctul meu de vedere. Mai ales ca TikTok ul si-a revenit - asta e un semn pentru mine ca americanii incep sa-si spuna opinia si TikTok-ul mi-a dat contul cel mare inapoi, deci asta e un semn pentru mine ca sistemul se inmoaie si incepe sa revina la normalitate si turul doi, cumva, cumva va fi inapoi.



Ei mi-au dat acest arest la domiciliu numai ca el inca n-a intrat in vigoare. Ieri dimineata, la ora 9.00, am semnat de luare la cunostinta si in 48 de ore noi putem sa facem contestatie", a declarat Cezar Avramuta.

"Strategia este sa facem contestatia cat mai tarziu pentru a avea parte de un Paste linistit, la fel ca judecatorii, sa mergem sa luam lumina si Dumnezeu sa ne dea la toti gandul cel bun", a spus, la ransul sau, Mihai Rapcea, avocatul Stegarului Dac.