Budapesta intensifică măsurile sociale înaintea alegerilor, în timp ce premierul Viktor Orbán anunță introducerea celei de-a 14-a pensii lunare începând cu 1 ianuarie 2026.

Orbán a confirmat că măsura va fi introdusă în etape, argumentând că pensionarii "trebuie să primească ceea ce li se cuvine". Această inițiativă, alături de reduceri de impozite pentru familii, bonuri de masă și împrumuturi ieftine pentru prima locuință, reprezintă o încercare a premierului de a contracara provocarea electorală venită din partea contracandidatului de centru-dreapta, Péter Magyar, conform Hirado.hu.

Reacții și critici internaționale

Anunțul vine pe fondul îngrijorărilor puternice din partea rețelei bancare internaționale și a analiștilor economici, care critică politicile de cheltuieli sociale ale Ungariei, reluate după reinstituirea celei de-a 13-a pensii în 2020. Pe lângă cea de-a 14-a pensie, criticii vizează și scutirea de la asigurările sociale pentru mame, reducerea facturilor la utilități, plafonarea adaosului comercial și programul Home Start.

Într-un videoclip publicat pe pagina sa de socializare, Viktor Orbán a menționat că rețeaua bancară internațională sugerează o diminuare a sprijinului economic pentru Ungaria, poziție pe care premierul o respinge, susținând necesitatea unui stat de dezvoltare.

Referitor la speculațiile pieței, care pariază pe victoria Partidului Tisza, ducând la aprecierea forintului, Orbán a comentat tranșant: "Bancherii internaționali au pariat întotdeauna împotriva guvernului național. În trecut, au pariat pe opoziția unită și pe socialiști, iar acum pariază pe Tisza. Nu este nimic nou în asta."