De asemenea, agenţia a reconfirmat ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în monedă locală şi valută.

”Standard & Poor’s a precizat în comunicatul de presă publicat în data de 16 aprilie 2021 că perspectiva stabilă arată credibilitatea măsurilor de consolidare fiscală promovate de Guvern şi anticipează că finanţele publice şi poziţia externă a României se vor stabiliza în următorii doi ani. Agenţia apreciază ca riscurile generate de deficitele gemene (deficitul bugetar şi deficitul de cont curent) încă ridicate ale României sunt atenuate de perspectiva absorbţiei unui volum important de fonduri europene (România fiind unul din principalii beneficiari ai fondurilor structurale prevăzute în Cadrul Multianual al UE şi în Facilitatea de Redresare şi Rezilienţă), precum şi de programul de reforme asumate de către Guvern pentru relansarea creşterii economice”, a transmis Ministerul finanţelor Publice.

Potrivit instituţiei, ”reconfirmarea ratingului suveran este susţinută şi de accesul robust al României la finanţarea de pe pieţele internaţionale de capital”.

La scurt timp, premierul Florin Cîțu, fost ministrul al Finanțelor, a reacționat pe rețelele de socializare.

"Vești fantastice pentru români! Am promis, am făcut. România apreciată de S&P cu modificarea perspectivei de la negativ la STABIL. Am luat și continuăm să luăm cele mai bune măsuri pentru economie", a scris Cîțu.

" Ministerul Finanţelor va continua atât demersurile pentru implementarea măsurilor destinate înlăturării efectelor negative ale pandemiei Covid-19 şi relansării economiei, cât şi politica fiscal-bugetară prudentă care să asigure înscrierea României în ţintele asumate. Acest semnal ne încurajează şi ne arată că suntem pe drumul cel bun, dar nu înseamnă că am ajuns deja acolo, eforturile trebuie continuate”, a anunțat și ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit agenţiei, ”reformele planificate de actualul Guvern ar asigura crearea unui cadru fiscal mai robust, limitând riscurile de inversare a politicilor de consolidare fiscală, ceea ce va conduce la acţiuni de îmbunătăţire a ratingului suveran al României”.