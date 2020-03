staiacasa. Ce fac vedetele în timpul autoizolării din cauza epidemiei de coronavirus

„Fata mea spune ca adora acest weekend, il vede ca pe un weekend prelungit, ne jucam cu plastilina, coloram, a descoperit mirajul tel, facem filmari care sa o amuze”, povestește Sore.

Și Dana Rogoz, care este însărcinată cu al doilea copil, a ales să stea acasă și să se bucure de clipele petrecute cu familia.

„Sotul mai iese o data pe saptamana pentru alimentare. Suntem aici eu cu el si copilul. Încercam sa facem activitati să-l tinem pe copil echilibrat emotional”, spune Dana Rogoz.

Și Andreea Bănică stă acasă.

„Sunt acasă cu copii de vreo doua saptamani. Ies afara pe strada, pe camp aici la noi in cartier, in nicio zona aglomerata nu ajung zilele acestea. Am ales sa stam acasa cu copii, e o oportunitate de a ne bucura de momentele pe care le am pierdut”.

Actrița Oana Pellea a pregătit surprize pentru fani și le va dezvălui pe rând, în fiecare zi de izolare, pe canalul său de youtube și pagina de Facebook. Actriţa susține că a luat această decizie pentru că teatrele sunt închise şi trebuie să îşi „justifice existenţa pe Pământ”.

Și Marius Manole stă acasă și ne oferă idei de petrecere a timpului. Printre activitățile sale preferate în această perioadă se numără gătitul.

„O sa va citesc ceva special si o sa va spun la final despre ce e vorba. Am emotii in fata unui telefon, dar dupa acest telefon sunteti dvs. Mi s-a asezat usor pe viata si mi-a soptit: nu pierde timpul cu prostii, iubeste, iubeste marea, cerul, soarele si luna”, spune Oana Pellea.

Smiley este în autoizolare de vineri, de când s-a întors din Statele Unite ale Americii. Nu este singur, ci stă în casă alături de colegii de la casa lui de discuri, care l-au însoțit la Los Angeles.

Și binecunoscutul Mihai Bobonete are un mesaj pentru cei aflați în autoizolare.

„O să mă bucur de izolare așa cum trebuia demult să mă bucur de stat cu familia”, scrie actorul Mihai Bobonete pe Facebook.

„E o perioadă în care, dacă lăsăm panica să nu ne întunece mintea și ne bazăm doar pe realitate și înțelepciune, putem profita de acest rău care ni să întâmplă și o să ne reevaluăm timpul, să ne gândim ce e cu adevărat important în viața noastră și ce este timpul în esența lui,” notează actorul, care a postat și o fotografie în care apare alături de copiii săi.