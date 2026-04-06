„USR este un izvor inepuizabil de nenorociri morale, al cărui unic principiu de funcționare pare a fi bătrâneasca zicală "hoțul strigă hoții!". Avem deja patentat un model de comportament, un tipar care se repetă cu o constanță îngrijorătoare. Dominic Fritz, incompatibil. Ionuț Moșteanu, prins cu minciuna.

Clotilde Armand, incompatibilitate pentru că și-a acordat bani din proiecte europene gestionate de instituția pe care o conduce, situație confirmată și apoi contestată public cu o aroganță greu de explicat. Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, anchete penale și decizii cu prejudicii uriașe, pentru care România este astăzi obligată să plătească peste 700 de milioane de euro. Și acum, cazul care depășește orice limită: Radu Miruță”, a scris Fifor pe Facebook.

Acuzații directe la adresa ministrului Apărării

Cea mai dură parte a mesajului îl vizează pe Radu Miruță, despre care Mihai Fifor afirmă că ar fi implicat într-un caz care ridică probleme serioase de legalitate și moralitate. Senatorul face referire la o anchetă jurnalistică prezentată într-o emisiune TV și susține că aceasta ar indica existența unor declarații false, incompatibilități și venituri nedeclarate.

Potrivit lui Fifor, situația ar fi cu atât mai gravă cu cât ar exista consecințe într-un dosar penal sensibil, inclusiv întârzieri care ar fi putut influența cursul unei anchete. El susține că declarațiile publice ale lui Miruță, potrivit cărora nu ar fi realizat anumite activități sau nu ar fi încasat bani, ar fi contrazise de documente.

„Declarații false, incompatibilitate, venituri care nu apar unde ar trebui să apară și, poate cel mai grav, consecințe directe într-un dosar penal sensibil. Există documente, există traseu procedural, există onorariu încasat. Și există o declarație publică repetată, „nu am făcut expertize, nu am încasat bani”, care se dovedește falsă. Aici nu mai e loc de nuanțe. Aici vorbim despre minciună în formă continuată. Cu aroganța specifică USR.

Mai mult, comportamentul din dosarul DIICOT ridică o problemă care depășește zona etică și intră direct în zona de responsabilitate publică: tergiversarea unei expertize într-o cauză sensibilă, în condițiile în care instanța avertiza asupra riscului de prescriere. Rezultatul? Întârziere, blocaj, consecințe juridice ireversibile.

Mihai Fifor, atac dur la adresa lui Radu Miruță: „Un comportament incompatibil cu orice funcție publică”

Acesta nu este doar un episod personal nefericit. Este un comportament incompatibil cu orice funcție publică, cu atât mai mult cu una aflată în vârful statului. Iar aici intervine problema majoră. Radu Miruță nu este un simplu parlamentar. Este vicepremier în Guvernul Bolojan. Este ministrul Apărării.

Iar Ministerul Apărării nu este o instituție oarecare. Este una dintre cele mai sensibile structuri ale statului român. Funcționează pe disciplină, pe rigoare, pe încredere. În interiorul Armatei Române, onoarea nu este un slogan, este o condiție de bază. Cum poate cere un ministru al Apărării respectarea regulilor, când el însuși le ocolește? Cum poate cere loialitate și disciplină, când propriul său parcurs este marcat de ambiguități și neadevăruri? Cum poate reprezenta România în fața aliaților, când credibilitatea sa este pusă sub semnul întrebării?

Aici nu mai este doar o problemă de imagine. Este o problemă de securitate instituțională. Și, inevitabil, apare întrebarea: dacă aceste lucruri sunt reale - și documentele indică asta - cât timp mai poate rămâne în funcție? Pentru că într-un stat serios, astfel de situații nu se gestionează cu explicații. Se gestionează cu demisii sau demiteri. USR a construit ani de zile un discurs despre moralitate, despre „oameni noi”, despre standarde mai înalte. Realitatea de astăzi arată însă altceva: practici pe care le condamnau cu vehemență se dovedesc de fapt a fi regula după care se construiesc vârfurile partidului lor. Diferența? Ipocrizia.

Și, în cazul lui Miruță, această ipocrizie nu mai este doar ridicolă. Este profund periculoasă. Întrebarea e: USR-iștilor… mai aveți? Sau acesta este, în realitate, standardul vostru moral și etic pentru conducerea României?”, a mai scris Fifor.