Primire oficială la cel mai înalt nivel

Papa a sosit cu elicopterul de la Roma și a fost întâmpinat la heliport de Prințul Albert al II-lea și Prințesa Charlene, într-un cadru festiv și sub măsuri stricte de securitate.

Programul vizitei include o oprire la Palatul Princiar, dar și o întâlnire cu comunitatea catolică pe esplanada Bisericii Sainte-Dévotée, lăcaș dedicat sfintei protectoare a principatului.

Liturghie în aer liber pentru mii de credincioși

Momentul central al vizitei îl reprezintă celebrarea unei Liturghii în aer liber pe stadionul Stadionul Ludovic al II-lea, unde sunt așteptați aproximativ 15.000 de participanți.

Evenimentul religios are loc cu doar o săptămână înainte de Paște, cea mai importantă sărbătoare din calendarul creștin, și este văzut ca un test al popularității noului papă în Europa.

Relații istorice între Monaco și Vatican

Vizita subliniază legăturile vechi dintre Monaco și Sfântul Scaun, relații care datează încă din Evul Mediu. Catolicismul este religie oficială în principat, iar cooperarea dintre cele două state vizează teme precum dialogul interreligios și protecția mediului.

Invitația adresată de Prințul Albert al II-lea a fost acceptată de Papă în contextul unei agende internaționale tot mai active. Monaco devine astfel a doua destinație externă a pontificatului său, după vizitele din Turcia și Liban.

Pentru acest eveniment, autoritățile au mobilizat un dispozitiv de securitate comparabil cu cel folosit la celebrul Mare Premiu de Formula 1. Străzile au fost decorate cu culorile Vaticanului - alb și galben - iar circulația a fost restricționată în mai multe zone.

Deplasarea Papei cu „papamobilul” va avea loc sub supraveghere strictă, iar credincioșii pot urmări evenimentele și pe ecrane gigant amplasate în oraș.

Vizită simbolică într-un context global tensionat

Prezența Papa Leon al XIV-lea la Monaco are loc într-un moment delicat la nivel internațional, marcat de conflicte și crize umanitare, inclusiv în Orientul Mijlociu.

Contrastul dintre luxul principatului și situațiile dramatice din alte regiuni ale lumii evidențiază mesajul pontifical privind solidaritatea și responsabilitatea globală.

Vizita Papei la Monaco este nu doar un eveniment religios major, ci și unul cu puternice implicații simbolice și diplomatice. Cu mii de credincioși prezenți și o atenție internațională ridicată, momentul marchează începutul unei noi etape în pontificatul lui Leon al XIV-lea.