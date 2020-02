SRI a verificat 845 de români veniți din China

"Demersul comisiei este unul de a preveni, nu de a crea panică. Am avut audierea a două persoane din cadrul SRI, o persoană de la apărarea Constituţiei şi o persoană de la Analiză şi prognoză. Partea bună este că nu avem cazuri confirmate până în acest moment de coronavirus în România. Ne-au făcut o prezentare despre ceea ce a însemnat coronavirus şi de când au avut informaţii şi care sunt paşii pe care i-au urmat. Ne-au adus la cunoştinţă că, în perioada 15 - 25 ianuarie, au verificat 845 de persoane care au provenit de pe teritoriul chinez, la solicitarea MAI. De atunci, nu au mai verificat persoane, pentru că nu li s-a mai solicitat", a explicat Cucşa.



El a spus că reprezentanţii SRI au prezentat situaţia la punctele de trecere a frontierei.



"În anumite aeroporturi nu sunt respectate toate normele pentru control, problemele cele mai grave sunt la punctele de trecere terestră, maritimă şi feroviară, unde nu există în momentul de faţă personal specializat, substanţele necesare pentru identificare şi acele termoscanere. (...) Cursele aeriene şi terestre îşi desfăşoară activitatea ca şi până acum, nu ne-au adus la cunoştinţă măsuri pentru a stopa cursele sau pentru a le anula.(...) Nu ne-au prezentat o hartă a pericolului (cei de la SRI - n.r.), dar dacă ne uităm pe punctele de frontieră terestru, feroviar sau maritim, putem trage singuri concluziile că acolo este pericolul cel mai mare, ţinând cont că pe aeroporturi au fost luate măsuri, în sensul că au fost montate termoscanere", a adăugat Cucşa.



Potrivit acestuia, România şi alte state sunt expuse la pătrunderea virusului.



"Consider că trebuie luate măsuri mult mai rapid şi mult mai eficiente: pe de o parte, achiziţionarea acelor substanţe pentru detectarea coronavirusului şi medicamentele necesare pentru tratare. (...) Dacă ne uitam la evoluţia virusului, trebuie să fim pregătiţi pentru această epidemie. Au fost mai multe declaraţii din partea autorităţilor şi, din păcate, nu cred că vom scăpa de pătrunderea pe teritoriul României", a spus Marian Cucşa.



Vicepreşedintele comisiei a afirmat că autorităţile trebuie să comunice mai eficient pe tema coronavirusului.



"Şi din discuţiile cu reprezentanţii SRI, au semnalat şi ei o comunicare cu dificultăţi din partea autorităţilor, să nu o catalogăm altfel, şi tocmai din cauza unei comunicări oficiale asumate din partea autorităţilor s-a creat o anumită situaţie de tensiune sau panică în rândul populaţiei. În cadrul grupului constituit aseară, s-a creat şi un departament de comunicare pentru a informa populaţia despre paşi, despre evoluţia virusului şi ce fac autorităţile pentru a-l combate. E bine să se comunice cât mai repede, cât mai eficient, poate de 2-3 ori pe zi să comunice cu paşii pe care îi fac pentru ca populaţia să nu intre în panică şi să fie pregătită şi să nu se mai creeze haos. (...) SRI nu are cum să ţină sub control anumit site, presa trebuie să fie liberă, dar autorităţile trebuie să comunice eficient, iar rolul site-urilor, presei este să comunice conform datelor pe care le au de la autorităţi", a mai spus Cucşa.



Membrii comisiei vor avea, în perioada următoare, discuţii cu preşedinţii altor comisii din parlament: SIE, Transporturi, Sănătate şi Apărare pentru a vedea care sunt măsurile care se impun la nivel parlamentar, legislativ pentru a preveni pătrunderea pe teritoriul României a acestui coronavirus, a anunţat Cucşa, informează agerpres.