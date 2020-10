Spovedania lui Cristian Rizea: Cine e al doilea străin folosit de servicii

Cristian Rizea: Vi-l fac public: un om al serviciilor, tot un om al sistemului, care face foarte multi bani in Romania. Cetatean libanez. Se numeste Wehbe Mohamad-Bilal, cunoscut ca Bilal, prescurtat, un baiat foarte sociabil, patron de restaurante, investitor in imobiliare. Va spun ca m-a legat o prietenie lunga de domnul Bilal. L-am cunoscut in 2000-2001 – eu eram sef de cabinet la Ministerul Tineretului Si Sporturilor, al ministrului Georgiu Gingăraș. L-am cunoscut pe Bilal, el se ocupa de agricultura. El mai face si azi, dar tot la ordinul sistemului, are foarte multe terenuri luate in judetul Calarasi. Practic silozuri, acolo el controleaza tot. Are un asociat – Cornel Purcărea. Este un fost ofiter al Direcții de Informații al Armatei. A fost acuzat de DIICOT intr-un dosar, ca a facut trafic de arme. Si a scapat tot cu ajutorul sistemului.

Aici cred ca Roșca Stănescu va poate spune mai multe de acest Cornel Purcarea. L-am cunoscut personal, a fost si la aniversarile mele. Bilal era nelipsit. Iar atunci cand eram sef de cabinet la MTS in 2001, am profitat de pozitia pe care am avut-o si l-am luat pe Bilal in vizita oficiala in care eu eram invitat la Beirut, impreuna cu ministrul Gingaras, chiar la el acasa. Bilal, imi aduc aminte, ca m-a dus in vizita la bunica lui ca parintii lui erau in alta parte. Am vizitat-o intr-un bloc. Mi-a prezentat foarte multi prieteni. Am avut multe intalniri oficiale. Si mi-a spus „Merci Cristi, ca fara tine nu apucam sa cunosc presedintele” si l-am bagat in delegatie in lista oficiala, cand ne-a primit si prim-minstrul, domnul Hariri, cel care a murit in atentatul acela cu bomba din centrul Beirutului, cred ca la un an sau doi dupa acea vizita.

Iar Bilal e un om al sistemului, ulterior am aflat, nu l-am crezut, dar m-a tradat si pe mine in 2009, cand in campania lui Geoana, fiind foarte apropiat de Geoana am avut niste documente secrete, le avea Marin Ionel domnul general niste documente din arhiva SRI – o spun pentru prima oara acum. Acele declaratii aratau legaturile Omar Hayssam cu Traian Băsescu. Generalul Marin mi le-a dat, m-a chemat la el, mi le-a dat.

Anca Alexandrescu: Le mai ai, Cristian Rizea?

CR: Da, le mai am, mi-a dat aceste documente. Le are si Bilal in copie, da. Eu am fost naiv sa-l consider mereu un prieten. A mascat foarte bine apartenenta lui la acest sistem ocult care conduce Romania. A fost greseala mea, venisem. Am mers la el la restaurant. El era patronul restaurantului Aqua din nordul Capitalei. Chiar de langa Casa di David.

AA: Are si in Centrul Vechi.

CR: Dar eu acolo aveam intalnirile. Cozmin Gușă poate confirma ca am fost impreuna la o masa cu Bilal, cand eu i l-am prezentat pe Bilal, in 2009. Atunci l-a cunoscut pe Bilal. Da, i-am aratat documentele, mi-a zis „lasa-ma sa fac si eu o copie asa, prieteneste”. „Bine, hai ca te las, cu juma’ de gura”. Ne stiam de 9 ani, totusi ii stiam familia, adica aveam niste confidente.

Bogdan Muzgoci: Si n-ati avut suspiciuni ca dorinta lui brusca de a copia acele documente.

CR: Da, stiti ce a facut? I le-a dus lui Basescu, adica nu lui Băsescu direct. Si Elenei Băsescu, care era prietena cu el. De familie, nu altceva. Venea foarte des la el la masa. Iar tin minte bine ca dupa ce i-a dat documentele, eu nu mi-am dat seama. Eu eram in restaurant, la el in restaurant. A venit Bilal, ne-a salutat, si Elena Basescu era acolo in restaurant si cand m-a vazut. S-a ridicat si a plecat. S-a uitat foarte urat la mine. Bine, azi avem o relatie normala. Dupa mult timp am realizat ca Bilal ma vanduse si ii aratase acele documente, pe care eu voiam sa i le arat lui Geoana,ca sa-l poata ataca pe Basescu la dezbaterea finala. Asta a fost, da? Asta e cu Bilal, ca imi cereati un om. Da, un cetatean strain care astazi e un om folosit de Sistem.

AA: Un om apropiat unei alte grupari.

CR: El este beneficiarul contractului de paza al Aeroportului Otopeni, printr-o firma interpusa cu doi angajati. Am spus in volumul 1, am dat cine-s asociatii, oameni fara nici un fel de experienta. Au castigat un contract extrem de important. Vorbim de securitatea nationala. Cum sa dai, domnule, paza aeroportului Otopeni...

AA: Eu stiu ca de la un anumit moment incolo, SRI-ul preia aceasta parte, deci banuiesc ca are avizul celor de acolo.

CR: Bineinteles, vedeti, da. Fara un aviz de acolo, Bilal n-ar fi putut beneficia vreodata de acel contract. Cum la un cetatean libanez, va dati seama, al carui partener a fost acuzat – exista dosare la DIICOT cu trafic de arme – sa-i dai paza Aeroportului Otopeni. In acest moment, cand noi vorbim, da, firma lui Bilal, unde el nu apare, apar doar niste interpusi, el e beneficiarul acestui contract, el asigura paza la Aeroportul Otopeni.

AA: Dar cum se face ca aceasta paza a unui libanez si partea de magazine e tot a unor cetateni libanezi din informatiile pe care le am public, le-am vazut in presa?

BM: Mai e aeroportul nostru sau e aeoportul oficial al...

CR: Nu mai e nimic al nostru, asa cum am spus si la inceputul dialogului nostru. Acest sistem, aceste institutii, care ar fi trebuit... Menirea lor e sa apere cetatenii. Ei de fapt au privatizat aceasta securitate nationala in plan personal in buzunarul lor direct.

BM: As vrea sa mai fac o precizare: ca in ultimii ani s-a discutat de apetitul iesit din comun al unor afaceristi din lumea araba, care au devenit proprietari de terenuri agricole la noi in tara. Afaceri de sute de milioane euro, afaceri colosale in legatura cu acest grup de afaceristi, care vor sa cumpere pamantul tarii. Ca stiti ca pe romani ii doare chestiunea asta si, in momentul in care romanii aud asta, clar ii intereaza sa afle cine e in spate. Eh, acest om e un apropiat al gruparii de afaceri condusa de Jihad El Khalil – unul dintre cei mai mari traderi de grane si terenuri agricole de pe teritoriul tarii noastre, cu un mare dosar pe spalari de bani adica...vedem cat de mari sunt interesele, cat de puternice sunt aceste legaturi si d-aia intrebarile noastre vin sa termina puzzle-ul.

CR: Inca un exemplu. Apropo de cetatenii straini folositi de sistem ... a mai fost un cetatean de origine chineza Juan, nu stiu cati sunt familiarizati si cu aceasta zona.

AA: Este investitorul care a construit orasul chinezesc, unde a mers Emil Boc la inaugurare

CR: Ioan da, Ioan pe romaneste. Juan in chineza, un personaj care a fost lasat sa faca acel oras chinezesc, in Afumati. Lui i s-a dat cetatenie, asa i s-a si luat in momentul in care a deranjat. Pe cine a deranjat? Pe Dragonul Roșu, adica pe Niro, vedeti baiatul a fost expulzat din Romania. Iar acum am inteles ca si-a revenit. Tot sistemul.