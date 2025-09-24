Totodată, proiectul votat prevede instalarea de sisteme video de supraveghere în secțiile de Terapie Intensivă și Unitățile de Primiri Urgențe. Propunerea legislativă a fost inițiată de deputații USR Emanuel Ungureanu, Adrian Wiener și Cristina Prună și a primit votul final în Parlament. Următorul pas este promulgarea de către Președinție.

„Într-o țară normală, nu ar fi fost nevoie de proiectul adoptat astăzi. Dacă ANMCS ar fi fost o instituție funcțională, ar fi trebuit să avem butoane de panică și camere video în fiecare compartiment de primiri urgențe și ATI. ANMCS acreditează însă spitale, an de an, fără să fie respectate standardele minime de siguranță pentru pacient, ceea ce este un lucru foarte grav. Proiectul adoptat astăzi sprijină pacienții și medicii deopotrivă", declară deputatul USR Emanuel Ungureanu.

El a subliniat că noile dispozitive de alarmare vor arăta și timpul de reacție dintre momentul semnalării urgenței și momentul intervenției personalului medical. „Astfel de butoane de alarmare vor indica și timpul de intervenție de la momentul în care un pacient este în nevoie până la momentul când este ajutat. Din păcate, suntem în situația în care trebuie să facem asta prin lege", a adăugat parlamentarul.

Obligații pentru toate unitățile sanitare cu paturi

Legea stipulează că toate spitalele publice și private vor trebui să instaleze și să mențină în funcțiune butoane de panică sau alte sisteme de alertă. Acestea trebuie montate într-un loc accesibil pacienților pentru a putea semnala imediat o urgență medicală sau o situație periculoasă către personalul medical ori echipele de securitate.

În plus, unitățile medicale care dispun de ATI sau UPU vor trebui să instaleze camere video funcționale, menținute permanent în stare de funcționare.

Supraveghere video cu reguli clare

Sistemele de monitorizare video trebuie amplasate astfel încât să permită supravegherea continuă a pacienților și a activității medicale, dar fără a încălca dreptul la intimitate. Legea cere respectarea reglementărilor privind protecția datelor personale și drepturile pacienților.

Înregistrările vor fi păstrate într-un sistem securizat între 3 și 60 de zile și accesul la ele va fi permis doar personalului autorizat de comitetul director al spitalului.

Contextul care a dus la adoptarea proiectului

„Vă aduceți aminte incidentul de la Spitalul Sf. Pantelimon, când niște asistente au început să filmeze, pe ascuns, medici care ar fi curmat, fără drept, viața unor pacienți? Procurorii nu au găsit camere de supraveghere, care ar fi arătat clar ce s-a întâmplat acolo. Este nevoie de sisteme de monitorizare video pentru ca un comitet director al spitalului să poată controla, în mod obiectiv, calitatea actului medical. Camerele ce vor fi montate nu vor fi un fel de Big Brother, ci vor fi prietenoase cu cei care își fac treaba", conchide deputatul USR Emanuel Ungureanu.

