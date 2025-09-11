Ordinul privind completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5994/2024 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, a fost supus consultării publice de către Ministerul Sănătăţii.

"Este o dovadă că facem exact ceea ce spunem. De la început am fost ferm: pacienții din România au nevoie de soluții reale, nu de promisiuni și lozinci. Toate reformele din ultimele luni – de la criterii de performanță pentru managerii de spitale, la extinderea rețelei de tratament pentru AVC, de la investițiile masive în infrastructură și digitalizare, până la eliminarea privilegiilor și reașezarea corectă a resurselor – au avut un singur scop: schimbări reale pentru pacient.

Astăzi, aceste reforme continuă cu accesul la medicamente moderne compensate. Această etapă aduce noi soluții terapeutice pentru pacienții care, până acum, nu aveau acces la aceste tratamente compensate", a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ]ntr-un comunicat.

Potrivit ministrului, medicamentele nou introduse pe listele de compensate vor aduce soluţii reale pentru pacienţi diagnosticaţi cu boli grave. Printre acestea, se numără:

- cancer de prostată avansat, sensibil la hormoni

- amiloidoză ereditară

- colită ulcerativă activă și boală Crohn moderată până la severă, rezistente la tratamente convenționale

- astm bronșic sever necontrolat, care nu răspunde la alte terapii

- angioedem ereditar recurent (prevenirea de rutină a episoadelor)

- leucemie limfocitară cronică, la pacienți cu deleția 17p sau mutația TP53, neeligibili pentru imunochimioterapie

- mielom multiplu recidivat și refractar

- infecția cu HIV-1 la copii

”Mulţumesc Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDR) pentru colaborarea excelentă şi colegilor din Ministerul Sănătăţii pentru munca susţinută. Parteneriatul transparent şi corect cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate aduce beneficii reale pacienţilor şi întăreşte încrederea în sistemul sanitar”, a mai transmis ministrul Sănătăţii.