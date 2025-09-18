Ministerul Sănătății a decis să renunțe la 142 de proiecte care nu au demarat procedurile de achiziție, în valoare de aproximativ 4 miliarde de lei, în timp ce alte 3.175 de proiecte, considerate viabile, vor continua să beneficieze de fonduri europene. Aceste decizii vin în contextul în care termenul limită pentru finalizarea proiectelor PNRR este 31 august 2026.

Ministerul Sănătății a eliminat din lista de finanțare 142 de contracte care nu au avansat suficient pentru a respecta calendarul strict al PNRR. Aceste proiecte, în valoare totală de circa 4 miliarde de lei, includ construcția, extinderea sau modernizarea unor spitale și secții medicale. Din această sumă, peste 2 miliarde de lei reprezentau granturi nerambursabile de la Uniunea Europeană, iar aproximativ 20 de milioane de lei proveneau din fonduri naționale.

Printre proiectele care își pierd finanțarea europeană se numără inițiative importante, cum ar fi:

-Construirea de secții de obstetrică, ginecologie, neonatologie, chirurgie pediatrică și pediatrie în județul Arad.

-Crearea unui pavilion nou pentru medicină operațională și politraumă în cazarma 646 Brașov, gestionat de Ministerul Apărării Naționale.

-Dezvoltarea unui centru de psihiatrie pediatrică în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, sub administrarea ASSMB București.

-Extinderea Spitalului Universitar de Urgență București, inclusiv amenajarea de parcări exterioare.

-Construirea unei policlinici municipale specializate în cardiologie și oncologie în Constanța, sub egida Primăriei Constanța.

-Realizarea unui sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, cu tehnologii inovative pentru protecția climei și digitalizare.

Lista completă a proiectelor anulate poate fi consultată pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății.

Proiectele care rămân în cursa PNRR

În contrast, 3.175 de proiecte considerate fezabile vor continua să primească finanțare prin PNRR. Acestea au un progres fizic de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, și sunt așteptate să fie finalizate conform graficului, înainte de termenul limită din august 2026. Valoarea totală a acestor proiecte depășește 9 miliarde de lei, structurată astfel:

-5,99 miliarde lei – granturi nerambursabile PNRR;

-1,30 miliarde lei – componenta de împrumut PNRR;

-512,39 milioane lei – finanțare publică națională;

-515,66 milioane lei – costuri neeligibile suportate de beneficiari din bugetul de stat sau local;

-1,38 miliarde lei – valoarea aferentă TVA.

Aceste proiecte sunt considerate prioritare, având un grad de avansare care garantează finalizarea lor în termen.

Pe ce criterii au fost eliminate proiectele

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că majoritatea ministerelor au finalizat listele cu proiectele excluse din PNRR, cu excepția Ministerului Mediului și Ministerului Dezvoltării, care urmează să își definitiveze selecția până săptămâna viitoare. Proiectele eliminate sunt cele care fie nu au contracte de achiziții atribuite, fie au un progres fizic sub 30%, ceea ce le face improbabile pentru finalizare până la termenul limită.

La rândul său, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a precizat că această reorganizare nu implică oprirea lucrărilor aflate în derulare. „Șantierele nu se închid. Ne concentrăm pe utilizarea eficientă a fondurilor disponibile, astfel încât să maximizăm impactul banilor europeni”, a declarat acesta la finalul lunii august, când a solicitat ministerelor să prioritizeze proiectele.