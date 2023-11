O spargere a avut loc, miercuri, la o sala de jocuri din Sectorul 3 al Capitalei. Doar ca nu vorbim despre o spargere in adevartul sens al cuvantului, ci despre una regizata, culmea, chiar de angajata firmei respective.

In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum un barbat imbracat in haine de culoare inchisa si cu o gluga pe cap intra in sala de jocuri de noroc cand nu se afla nimeni acolo. Acesta ii da cu spray angajatei si fura o suma de bani.

Femeia a sesizat politia spunand ca a fost victima unei talharii.

Ulterior s-a aflat insa ca totul a fost pus la cale chiar de ea si ca la actiune au mai participat alte trei persoane, doua femei si un barbat.

Politia cerceteaza cazul.