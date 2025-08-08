Detalii despre faptele de mită și sumele implicate

Potrivit comunicatului DNA, perioada investigată acoperă anii 2021 până în 2025. În acest interval, Ionel Neagu ar fi solicitat și primit bani de la diferiți suspecți astfel:

20.000 lei de la un suspect cu inițialele S.C. legat de un contract privind reabilitarea unei școli din comună

100.000 lei primiți de la D.M. pentru un contract de proiectare și asistență tehnică aferent modernizării străzilor locale, obiectiv cu o valoare totală estimată la peste 13 milioane de lei

22.500 lei din partea F.M.F. în legătură cu contracte de consultanță pentru elaborarea unor proiecte

2.500 lei primiți în biroul primăriei de la R.C., pentru achiziționarea unor bunuri

În luna mai 2025, Neagu ar fi primit mai multe plăți de la T.F.A. pentru utilizarea utilajelor primăriei în scopuri personale ale acestuia și intercedarea în favoarea sa

Aceste sume au fost primite în contextul atribuirii preferențiale a contractelor sau achizițiilor, contribuind la încălcarea legalității în administrarea publică locală.

Măsuri preventive luate de DNA împotriva primarului

În urma declanșării anchetei, DNA a dispus sechestrul pe toate bunurile lui Ionel Neagu, până la concurența sumei de 145.000 de lei, și pe averile unor suspecți implicați. Primarul a primit și interdicția de a-și exercita funcția până la finalizarea cercetărilor, nu poate părăsi țara fără aprobarea procurorilor și este obligat să nu comunice cu ceilalți implicați în anchetă.

