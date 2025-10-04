UPDATE - Sorin Oprescu, urmărit internațional, localizat și reținut în Grecia prin cooperare polițienească internațională

”În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale Central, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Grecia, în cursul zilei de astăzi, 4 octombrie 2025, a fost localizat și reținut un bărbat în vârstă de 73 de ani, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia.

Pe numele acestuia a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, la data de 13 mai 2022, de către Tribunalul București.

Persoana în cauză a fost condamnată la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.

La momentul emiterii mandatului, față de bărbat a fost dispusă urmărirea la nivel național și internațional.

Ulterior, au fost reluate procedurile legale în vederea aducerii în țară a persoanei condamnate, pentru executarea pedepsei privative de libertate.

Astfel, în cadrul activităților de localizare, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Central – DGPMB au desfășurat activități investigativ-operative complexe, în colaborare cu Biroul Sirene România.

Sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a fost organizată o acțiune comună transfrontalieră, în colaborare cu omologii eleni, pentru depistarea bărbatului.

În prezent, pe teritoriul Greciei se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare elene, persoana să fie predată autorităților române”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei, printr-un comunicat de presă.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

În cursul zilei de sâmbătă, fostul edil a fost surprins pe aeroportul din Salonic, fiind condus sub escortă de autoritățile elene.

Martorii care au asistat la întregul moment spun că Oprescu a fost însoțit de polițiștii greci până la o mașină aflată în parcarea aeroportului, cel mai probabil autoturismul personal, cu numere de înmatriculare de București, care a fost verificată, inclusiv cu un câine de urmă.

Ulterior, fostul primar general a fost escortat către autovehiculul cu care fusese adus în parcarea aeroportului, unde a fost preluat de forțele de ordine, potrivit știrile media.

Știre în curs de actualizare.