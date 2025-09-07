Liderul social-democrat a subliniat că țara nu se guvernează cu demisia pe masă, făcând astfel aluzie la amenințările cu demisia pe care Bolojan le-a făcut în ultima vreme.

”PSD nu a intrat în această coaliție ca să tacă, ci pentru a da echilibru și pentru a opri excesele.

Doamnelor și domnilor,

România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind.

Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini”, a declarat Sorin Grindeanu, în plenul Parlamentului.

De asemenea, Grindeanu a subliniat că ”PSD și-a asumat să apere viața de zi cu zi a oamenilor, drepturile lor și șansa la o viață decentă.De aceea, o spun clar: nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă”

”Românii nu ne-au ales pentru a flutura zilnic demisia pentru ping-pong politic, ci pentru predictibilitate și capacitatea de a produce rezultate, chiar și în condiții dificile.

PSD nu va fi alibiul nimănui pentru haos. Dacă în următoarele luni nu se văd roadele a ceea ce votăm astăzi- scăderea deficitului, disciplină fiscală, investiții, dacă nu apar joburi în industrie, agricultură, IT și energie, atunci vom corecta cursul”, a mai spus liderul PSD.