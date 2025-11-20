Potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP Research, la comanda platformei Informat.ro și a think-tank-ului Strategic Thinking Group, lupta pentru Primăria Generală a Bucureștiului se anunță extrem de strânsă.

În rândul alegătorilor care și-au exprimat o opțiune de vot (ceea ce reprezintă 83,6% din totalul eșantionului), clasamentul candidaților arată astfel:

Candidat Partid / Susținere Procent (Alegători Potențiali) Daniel Băluță PSD 26,6% Ciprian Ciucu PNL 24,2% Anca Alexandrescu Independentă (AUR, PNȚCD) 19,1% Cătălin Drulă USR 11,6%

Alte candidaturi, precum Ana Ciceală (SENS) cu 6,5% și independenții Eugen Teodorovici și Alexandru Zidaru Makaveli (fiecare cu 3,5%), se situează sub pragul de 7%.

Sondajul a analizat și dinamica preferințelor în rândul celor care se declară siguri că vor merge la vot (72% dintre bucureșteni au acordat nota 10, pe o scară de la 1 la 10). În acest segment, clasamentul se modifică ușor, iar bătălia se intensifică. Ciprian Ciucu (PNL) conduce cu 27,1%, Daniel Băluță (PSD) urmează îndeaproape cu 24%, iar Anca Alexandrescu obține un scor ridicat, fiind votată de 21,3%.

De asemenea, Cătălin Drulă (USR) înregistrează 12,1% în rândul votanților mobilizați, în timp ce Ana Ciceală primește 7,6% din acest segment.

Datele au fost culese în perioada 17-19 noiembrie 2025 prin interviuri telefonice (metoda CATI), pe un eșantion de 1.107 persoane reprezentative pentru populația Municipiului București cu vârsta de peste 18 ani. Marja maximă de eroare a sondajului este de $\pm2,95\%$, la un nivel de încredere de 95%.