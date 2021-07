Realitatea Plus

Bărbatul violent fusese inițial reținut, după ce polițiștii au văzut imaginile de pe camere și l-au depistat în Călărași, potrivit surselor Realitatea Plus, la câteva ore de la incident. Este cercetat acum pentru amenințare.

Totul a pornit de la faptul că cei doi soți au vrut să parcheze pe o alee din zona Bulevardului 1 Decembrie 1918. Individul, care se afla în spatele lor, le-a reproșat că au parcat lângă o pubelă de gunoi și că au numere de Galați la autoturism.

”A ieșit și cu un chef de scandal, și cu un chef de bătaie. Bineînțeles, a sărit direct pe soțul meu. Noi, ca să evitam astfel de situație, am plecat de acolo imediat. Am plecat, în schimb domnul a plecat după noi și ne-a urmărit. A văzut unde am oprit cu mașina”, a povestit Anita Dimofte, soția bărbatului lovit.

Bărbatul violent i-a lovit cu mașina pe bulevardul 1 Decembrie 1918, susțin cei doi soți.

În ciuda șocului de moment, cei doi au reușit să rețină numărul de înmatriculare al șoferului care a fugit.

Cuplul atacat a sunat la 112. Din fericire, tatăl și copilul de două luni și jumătate nu au avut nevoie de îngrijri medicale.

Inițial, de la 112 cei doi soți au fost îndrumați să depună o plângere la Brigada Rutieră, iar de acolo să trimită un mail cu detaliile. Între timp, cercetările au fost preluate de secția 13 de Poliție.