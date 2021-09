Poliţiştii au depistat în flagrant delict, în noaptea de sâmbătă spre duminică, doi bărbaţi, ambii în vârstă de 29 de ani, în timp ce conduceau autoturisme pe drumurile publice, aflându-se sub influenţa substanţelor psihoactive, informează IPJ Ialomiţa.



Primul șofer, un bărbat din Bucureşti, a fost oprit de poliţişti în cadrul unui filtru rutier organizat pe raza comunei Dridu, iar cel de-al doilea, un bărbat din oraşul Fierbinţi Târg, a fost oprit pe raza oraşului Fierbinţi Târg.



,,În momentul legitimării ambii şoferi erau incoerenţi în exprimare şi aveau o privire tulbure, fapt pentru care au fost testaţi cu aparatul DrugTest care a indicat în ambele cazuri valori pozitive pentru consumul de canabis. Conducătorii auto au fost conduşi la Camera de Gardă a Spitalului Municipal Urziceni, în vederea recoltării mostrelor biologice", se arată într-un comunicat de presă al IPJ Ialomiţa, potrivit Agerpres.



Poliţiştii au întocmit dosare penale faţă de cei doi bărbaţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe".